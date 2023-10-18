Пожарная машина протаранила маршрутку на трассе М-3 в Обнинске. Пострадали шестеро

Серьезная авария с участием автомобиля пожарной службы произошла днем 18 октября на Киевском шоссе в Калужской области. Травмы получили несколько человек, в том числе ребенок.

По предварительным данным, в 14:16 на 106-м километре федеральной трассы М-13 «Украина», в Обнинске, столкнулись микроавтобус FIAT Ducato и грузовик КАМАЗ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области. Момент ДТП попал на видео. На записях с видеорегистратора и камеры наблюдения, опубликованных в телеграм-канале «Типичный Обнинск», видно, что авария произошла на перекрестке. Маршрутка выехала на него прямо перед носом мчащей с включенными световыми и звуковыми сигналами пожарной машины.