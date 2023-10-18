    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, сев

    756мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.35eur102.75

    Пожарная машина протаранила маршрутку на трассе М-3 в Обнинске. Пострадали шестеро

    814
    3 комментария
    Фото: ГУ МВД по Калужской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезная авария с участием автомобиля пожарной службы произошла днем 18 октября на Киевском шоссе в Калужской области. Травмы получили несколько человек, в том числе ребенок.

    По предварительным данным, в 14:16 на 106-м километре федеральной трассы М-13 «Украина», в Обнинске, столкнулись микроавтобус FIAT Ducato и грузовик КАМАЗ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калужской области. Момент ДТП попал на видео. На записях с видеорегистратора и камеры наблюдения, опубликованных в телеграм-канале «Типичный Обнинск», видно, что авария произошла на перекрестке. Маршрутка выехала на него прямо перед носом мчащей с включенными световыми и звуковыми сигналами пожарной машины.

    В результате КАМАЗ протаранил левый бок микроавтобуса, буквально вдавив его внутрь. Предположительно пострадали пятеро взрослых и один ребенок, добавляют в МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура Обнинска организовала проверку по факту аварии.

    Фото: ГУ МЧС по Калужской области
    Фото: ГУ МЧС по Калужской области
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГУ МВД по Калужской области

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Калужская областьДТПДТП с пожарной машинойДТП с маршруткой
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    28030352918 Окт 2023 в 17:50
    Не повезло пассажирам с обоими водителями.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:46
    Шерстяной за рулём?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close