Обнял-приподнял. В Кузбассе мужчина переоделся полицейским и обнимался с прохожими

В кузбасском городе Белово полицейские заметили «коллегу», который вел себя несдержанно для стража порядка. Мужчина в форменной куртке и головном уборе распахивал объятия навстречу прохожим, а те, судя по кадрам видеозаписи, от обнимашек не отказывались. Подробности 18 октября сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.



Сотрудники патрульно-постовой службы сняли с 23-летнего местного жителя форму и доставили в отдел, где ему пришлось объясняться с настоящей полицией. Подвыпивший мужчина извинился, но в свое оправдание сказал, что форму надел, просто чтобы создать прохожим хорошее настроение.