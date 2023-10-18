Обнял-приподнял. В Кузбассе мужчина переоделся полицейским и обнимался с прохожими

В кузбасском городе Белово полицейские заметили «коллегу», который вел себя несдержанно для стража порядка. Мужчина в форменной куртке и головном уборе распахивал объятия навстречу прохожим, а те, судя по кадрам видеозаписи, от обнимашек не отказывались. Подробности 18 октября сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.
Сотрудники патрульно-постовой службы сняли с 23-летнего местного жителя форму и доставили в отдел, где ему пришлось объясняться с настоящей полицией. Подвыпивший мужчина извинился, но в свое оправдание сказал, что форму надел, просто чтобы создать прохожим хорошее настроение.
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Полицейские его порыв не оценили и составили протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и с символикой правоохранительных органов» и по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». По решению суда мужчине назначен административный арест сроком на сутки, а также административный штраф в размере 1 000 рублей.