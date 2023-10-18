    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, сев

    756мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.35eur102.75

    Обнял-приподнял. В Кузбассе мужчина переоделся полицейским и обнимался с прохожими

    1340
    10 комментариев

    В кузбасском городе Белово полицейские заметили «коллегу», который вел себя несдержанно для стража порядка. Мужчина в форменной куртке и головном уборе распахивал объятия навстречу прохожим, а те, судя по кадрам видеозаписи, от обнимашек не отказывались. Подробности 18 октября сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

    Сотрудники патрульно-постовой службы сняли с 23-летнего местного жителя форму и доставили в отдел, где ему пришлось объясняться с настоящей полицией. Подвыпивший мужчина извинился, но в свое оправдание сказал, что форму надел, просто чтобы создать прохожим хорошее настроение.

    телеграм-канал ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу

    Полицейские его порыв не оценили и составили протоколы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и с символикой правоохранительных органов» и по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». По решению суда мужчине назначен административный арест сроком на сутки, а также административный штраф в размере 1 000 рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    26510184718 Окт 2023 в 17:31
    Какая -то недообниманная (тьфу, не знаю, как правильно сказать) особь настучала на дяденьку......
    +0−0
    Софокл Аристархович'18 Окт 2023 в 17:17
    Ну, допустим, с незаконным ношением форменной одежды согласен. А вот при чем тут "Мелкое хулиганство"? В чем общественная опасность?
    Человек дарил людям праздник, хорошее настроение, тепло души и т.п. ...за что и поплатился
    +3−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:04
    Дискредитация органов .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close