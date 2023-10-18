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    Более 150 нарушителей правил парковки ловят каждый день у Московского вокзала в Петербурге

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    3 комментария
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Всего одна стационарная дорожная камера в одном из самых оживленных мест в центре Петербурга каждый день фиксирует сотни нарушений правил парковки. За девять месяцев водители успели получить почти 43 тысячи «писем счастья».

    В январе-сентябре 2023 года по итогам работы стационарного комплекса фото-видеофиксации нарушений на Лиговском проспекте, у Московского вокзала, было вынесено 42 800 постановлений за парковку под запрещающими знаками, сообщает 18 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Камера фиксирует более 150 нарушений правил стоянки и остановки в день. Теперь водителям предстоит оплатить штраф в 3000 рублей.

    По мнению ведомства, подобные стационарные камеры являются самым эффективным методом борьбы с нарушителями правил парковки. Кроме них соблюдение ПДД на участке у Московского вокзала контролируют и инспекторы комитета по транспорту. Во время последнего рейда они составили с десяток административных протоколов.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургКамеры фиксации нарушений ПДДПарковкаНарушения правил парковки
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    Комментарии 3

    Гость18 Окт 2023 в 16:01
    ну конечно. сами создали проблему с парковкой. а потом стали ловить нарушителей.
    Классный бизнес. ни чего не производят. но сладко живут
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:59
    Кто б сомневался. Проще камеру поставить и бабло грести, чем разобраться почему нарушают.
    +0−0
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