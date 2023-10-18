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    В Петербурге задержали автомошенников, за полгода надувших страховые на 1 млн рублей

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    Полиция Петербурга задержала 10 человек, подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами по ОСАГО. По версии следствия, за полгода они получили с компаний деньги за пять подставных ДТП.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий 17 октября сотрудники полиции задержали семерых мужчин в возрасте от 28 до 54 лет и трех женщин, двум из которых 43 года и одной — 48 лет, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Их подозревают в том, что для получения страховых выплат по ОСАГО они совершали подставные ДТП, намеренно повреждая различные элементы кузова автомобилей. На данный момент правоохранители приписывают им пять эпизодов с декабря 2022 года по июнь 2023-го. Три страховые компании нагрели на общую сумму 1 055 259 рублей. Орудовали злоумышленники на улице Савушкина и Туристской улице. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц»).

    Восемь задержанных проживают в Петербурге, двое — в Ленинградской области. Всех взяли по месту жительства. При обысках полицейские изъяли 15 мобильных телефонов, четыре флешки, два планшета, три ноутбука, а также оригиналы и копии договоров купли-продажи автомобилей и страховых полисов. Дома у 35-летнего петербуржца вдобавок обнаружили шесть литровых банок с растительным наркотиком. По этому факту возбудили еще одно уголовное дело, уже по наркотической ч. 2 ст. 228 УК РФ.

    Пятеро подозреваемых, в том числе тот, у кого нашли наркотики, были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, остальных допросили и отпустили под обязательство о явке. Сейчас полиция выявляет дополнительные эпизоды преступной деятельности группы.

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    ПетербургАвтострахованиеМошенничество
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    Комментарии 9

    Гость18 Окт 2023 в 14:52
    чьего рода-племени фигуранты?
    +1−0
    Гость18 Окт 2023 в 14:36
    инфляция англоговорящих термин в значении надувательство англоговорящие цыгане таборской нации раньше коров надували меринов через соломины потом продавали воздух гири на весах утежиляли каминями примерна как в особеностях нацохоты
    +0−2
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