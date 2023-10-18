В Петербурге задержали автомошенников, за полгода надувших страховые на 1 млн рублей

Полиция Петербурга задержала 10 человек, подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами по ОСАГО. По версии следствия, за полгода они получили с компаний деньги за пять подставных ДТП.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий 17 октября сотрудники полиции задержали семерых мужчин в возрасте от 28 до 54 лет и трех женщин, двум из которых 43 года и одной — 48 лет, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Их подозревают в том, что для получения страховых выплат по ОСАГО они совершали подставные ДТП, намеренно повреждая различные элементы кузова автомобилей. На данный момент правоохранители приписывают им пять эпизодов с декабря 2022 года по июнь 2023-го. Три страховые компании нагрели на общую сумму 1 055 259 рублей. Орудовали злоумышленники на улице Савушкина и Туристской улице. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц»).