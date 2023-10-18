«Уже сегодня». Главный синоптик Петербурга рассказал о заходящем холодном воздухе и снеге

В Петербург и Ленинградскую область в среду, 18 октября, заходит холодная воздушная масса — похолодание продолжится. Об этом написал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Воздух над нами становится настолько холодным, что осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега, но с дождем. Уже сегодня во второй половине дня вероятность снежинок есть», — рассказал он.



Завтра осадки в виде мокрого снега будут выпадать не только в прибрежных районах, но и в городе. В ближайшие две ночи температура в Петербурге останется близкой к нулю, а дневная температура не превысит 4 градуса тепла из-за влияния Ладожского озера.

