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    «Уже сегодня». Главный синоптик Петербурга рассказал о заходящем холодном воздухе и снеге

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    В Петербург и Ленинградскую область в среду, 18 октября, заходит холодная воздушная масса — похолодание продолжится. Об этом написал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Воздух над нами становится настолько холодным, что осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега, но с дождем. Уже сегодня во второй половине дня вероятность снежинок есть», — рассказал он.

    Завтра осадки в виде мокрого снега будут выпадать не только в прибрежных районах, но и в городе. В ближайшие две ночи температура в Петербурге останется близкой к нулю, а дневная температура не превысит 4 градуса тепла из-за влияния Ладожского озера.

    «С началом влияния антициклона к выходным дням и дальнейшим поворотом ветра к восточному осадки прекратятся, а ночью в Санкт-Петербург придет «минус», — закончил свой прогноз синоптик.

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