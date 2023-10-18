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    Проблема с отоплением в подмосковном Щелково после двух сломанных ног стала уголовным делом. Проверяют и местную администрацию

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    5 комментариев

    Следком Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг из-за отсутствия отопления в одном из домов в Щелково. Местную администрацию проверяют на предмет халатности.

    Доклада о происходящем в Щелково ждет глава СК Александр Бастрыкин, сообщает его пресс-служба 18 октября. Внимание к городу привлекло поведение девушки, которая за рулем каршеринга переехала одну из недовольных местных жительниц, у нее сломаны обе ноги. Конфликт произошел между горожанами и управляющей компанией «Паритет». Ее директор уверяет, что подозреваемая не была сотрудником УК, однако Следком придерживается другой версии и говорит, что пыталась сбежать именно сотрудница «Паритета».

    Пока полиция расследует дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, СК взялся выяснять, что случилось с трубами. Как сообщалось ранее, отопительный сезон для части жителей Щелково так и не начался, подвал дома оказался затоплен. Также ГСУ проводит проверку по статье о халатности, которая проглядывается в действиях сотрудников местной администрации.

    Как сообщал портал MSK1, группа протестующих собралась на улице и требовала ответов от управляющей компании «Паритет». Но те заперлись в кабинете и беседовать с людьми не стали. В какой-то момент из помещения вышла девушка с какими-то бумагами, села за руль «Ауди» и попыталась уехать. Пострадавшая оказалась перед капотом, пыталась остановить машину, но водитель нажала на газ и проехалась по ноге. Когда девушка упала, водитель снова по ней проехала. Видео можно посмотреть здесь.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
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    Комментарии 5

    Гость18 Окт 2023 в 11:00
    Норм жизнь. Великая сверхдержава. Всё растёт и колосится. Светлое будущее рядом, ха-ха-ха!
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 10:54
    Видео впечатляет.
    Дурдом сверху донизу.
    Судьба у народа похоже такая.
    +0−0
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