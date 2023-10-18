Проблема с отоплением в подмосковном Щелково после двух сломанных ног стала уголовным делом. Проверяют и местную администрацию

Следком Московской области возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг из-за отсутствия отопления в одном из домов в Щелково. Местную администрацию проверяют на предмет халатности.

Доклада о происходящем в Щелково ждет глава СК Александр Бастрыкин, сообщает его пресс-служба 18 октября. Внимание к городу привлекло поведение девушки, которая за рулем каршеринга переехала одну из недовольных местных жительниц, у нее сломаны обе ноги. Конфликт произошел между горожанами и управляющей компанией «Паритет». Ее директор уверяет, что подозреваемая не была сотрудником УК, однако Следком придерживается другой версии и говорит, что пыталась сбежать именно сотрудница «Паритета».