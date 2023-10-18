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    Московский Губернский театр впервые привезет в Петербург восстановленный спектакль Табакова «На всякого мудреца довольно простоты»

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    С 27 по 29 октября в Петербурге состоятся гастрольные показы Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова. В программе — спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского и постановка из детского репертуара «Остров сокровищ» по одноименному роману Стивенсона.

    Фото: Галина Фесенко, фото предоставлено организаторами
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    Знаковый для театра спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) будет показан в Петербурге впервые. Сергей Безруков и Алла Решетникова сделали версию — восстановление спектакля, который поставил на сцене знаменитой Табакерки Олег Табаков. В спектакле Табакова (1997) Безруков играл роль Глумова более 200 раз, в возобновленной версии эту роль исполняет артист театра Кирилл Новышев. Эта комедия Островского рассказывает о молодом дворянине Егоре Глумове, которая судьба наградила умом и красотой, но не наградила деньгами. Он ведет дневник и стремится построить карьеру, строит хитроумные интриги, но окрыленный успехами, забывает, что и у него есть одна слабость, из-за которой можно в одночасье лишиться всего достигнутого.

    В спектакле занята труппа театра. Показ пройдет 27 октября на сцене ДК Ленсовета.

    Фото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами
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    На сцене ДК Выборгский 28 и 29 октября пройдут показы спектакля Александра Серова «Остров сокровищ» (6+). Театр каждый день будет давать по два спектакля — на показах в 12:00 главную роль Джона Сильвера исполняет Сергей Безруков, в 17:00 — Григорий Фирсов. Мир пиратов, приключений и поиска сокровищ создал петербургский сценограф и художник Марсель Калмагамбетов. Огромная декорация «становится то ютом шхуны «Испаньола», то фортом на острове сокровищ, то входом в хижину Бена Ганна в самом сердце диких джунглей». Зрители увидят очень музыкальный спектакль. В постановке артисты МГТ демонстрируют свои музыкальные таланты: пираты поют, пускаются в пляс, бьют в барабаны, играют на других музыкальных инструментах.

    В спектакле задействована труппа театра.

    Полина Никитина

    Фото: Галина Фесенко, фото предоставлено организаторами
    Фото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами

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