Намек поняли. Проблемный контракт по коричневой линии метро в Петербурге отдали без борьбы

В Петербурге нашли подрядчика для горно-экологического мониторинга при строительстве Красносельско-Калининской линии метро на участке от «Казаковской» до «Путиловской». В первый раз контракт достался победителю после вмешательства УФАС, но его расторгли.



Протокол подведения итогов опубликован в конце прошлой недели. Согласно ему, победителем становится «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ). При начальной стоимости в 960 млн рублей он снизил цену до 864 млн.



Судя по протоколу, других претендентов не было. Между тем еще на стадии первых торгов полгода назад в борьбу вступили и ЛМГТ, и его постоянный конкурент «Метрогипротранс» (МГТ). Победу отдали «Ленметрогипротрансу», МГТ обратился в УФАС и убедил антимонопольщиков. Со второго захода контракт заключили именно с «Метрогипротрансом» за 620 млн.

