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    Намек поняли. Проблемный контракт по коричневой линии метро в Петербурге отдали без борьбы

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    10 комментариев

    В Петербурге нашли подрядчика для горно-экологического мониторинга при строительстве Красносельско-Калининской линии метро на участке от «Казаковской» до «Путиловской». В первый раз контракт достался победителю после вмешательства УФАС, но его расторгли.

    Протокол подведения итогов опубликован в конце прошлой недели. Согласно ему, победителем становится «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ). При начальной стоимости в 960 млн рублей он снизил цену до 864 млн.

    Судя по протоколу, других претендентов не было. Между тем еще на стадии первых торгов полгода назад в борьбу вступили и ЛМГТ, и его постоянный конкурент «Метрогипротранс» (МГТ). Победу отдали «Ленметрогипротрансу», МГТ обратился в УФАС и убедил антимонопольщиков. Со второго захода контракт заключили именно с «Метрогипротрансом» за 620 млн.

    Однако в этот раз уже ЛМГТ обратился в суд, оспаривая решение УФАС, и выиграл. Но к тому времени город в одностороннем порядке успел расторгнуть контракт с «Метрогипротрансом». После этого объявили новые торги: указанные в техзадании способы мониторинга (в частности, особый вид акустического просвечивания), по словам собеседников «Фонтанки», заведомо исключали «Метрогипротранс» из числа соискателей.

    «Казаковскую» и «Путиловскую» должны сдать в 2024 году, хотя финансирование точно уйдет на 2025-й. В процесс проектирования и строительства вмешиваются не только разбирательства из-за конкурсов, но и возникшая необходимость перепроектировать пересадочный узел с «Путиловской» на «Кировский завод». О том, что собой представляет строительство новых станций сейчас, — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 10

    Гость17 Окт 2023 в 19:02
    И вся страна такая
    +0−0
    Гость17 Окт 2023 в 19:01
    Да надо построить и всё
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