На восстановление Донецка и Луганска потратят 95 млрд рублей: новости СВО за 17 октября

Деньги на восстановление городов пойдут из бюджета Москвы Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 октября.



Беспилотники атаковали Белгородскую область и Крым Три беспилотника сбили этой ночью в Белгородском регионе и Яковлевском городском округе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

— Системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа, — написал губернатор, отметив, что обошлось без последствий на земле.

Также об атаке беспилотников заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, средствами РЭБ и силами ПВО сбиты восемь БПЛА.



Госдума в первом чтении отозвала ратификацию договора о ядерных испытаниях Госдума на пленарном заседании приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. На сайте Государственной думы указано, что законопроект был принят единогласно.

Документ подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он прокомментировал отзыв ратификации в своем телеграм канале — по его словам, это происходит «в интересах обеспечения безопасности нашей страны».

На восстановление Донецка и Луганска потратят 95 млрд рублей Москва потратит на восстановление и развитие территории городов Донецка и Луганска 95 млрд рублей. Такая сумма заложена в проект бюджета столицы на 2024–2026 годы. Документ опубликован на сайте Мосгордумы.



— Предусмотренные в бюджете средства будут направлены на ремонт социальных объектов, инженерных сетей и другие первоочередные задачи, — говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2024 году на развитие инфраструктуры и восстановительные работы в Донецке и Луганске планируется направить 35 млрд рублей, в 2025–2026 годах — по 30 млрд рублей. Средства пройдут через столичный департамент капитального ремонта.

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с украинскими спецслужбами Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма по обвинению в сотрудничестве с СБУ. По версии силовиков, задержанный размещал тайники с боеприпасами по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.



Жителя Крыма задержали во время изъятия из тайника пакета со взрывным устройством. ФСБ установила, что мужчина также передавал СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.

Мужчина обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством, которое угрожает безопасности РФ, и в незаконном приобретении и хранение взрывчатки. Обе статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы. В Кремле прокомментировали поставки оружия из КНДР в Россию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что оружие из Северной Кореи поставляется в Россию. Песков опроверг эту теорию, заявив, что никаких подтверждений этому нет.



— Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они всё время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Северная Корея — ближайший сосед России, с которым выстраиваются взаимовыгодные отношения.

Финляндия построит забор на границе с Россией В ближайшие месяцы Финляндия начнет строить забор на границе с Россией. Как заявила пограничная охрана страны, возводить ограждение могут начать уже зимой 2024 года.

На строительство забора на границе с Россией кабмин Финляндии выделил 139 миллионов евро. Пограничники оценили, что этой суммы хватит примерно на 70 километров ограждения.



Планы на строительство стены на границе озвучили в МИД Финляндии еще в июне 2022 года. Ограждение должно подготовить страну к борьбе «с угрозами гибридного характера».

Шойгу заявил о привлечении мобилизационных мощностей к выпуску вооружения В России увеличат производство артиллерийских систем. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.



— Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, — заявил министр обороны.

Также Шойгу отметил, что Минобороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.

Более половины участников СВО с увечьями — ампутанты

Минтруд рассказал о статистике ампутаций у раненных на СВО. По словам министра труда и социальной защиты России Алексея Вовченко, более половины участников военной операции, получивших увечья, имеют ампутации.



— Признан инвалидом с ампутацией конечности — это 54% от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет, — заявил Алексей Вовченко на круглом столе в Совфеде.

Министр также отметил, что 80% ампутаций приходится на нижние конечности, 20% — на верхние.

