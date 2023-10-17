Женщина дала отпор вооружённому посетителю бара на Марата. Её ответ на выстрел попал на видео

Кульминацию конфликта из-за отказа платить в центре Петербурга запечатлела камера наблюдения. Судя по кадрам, погулять за счёт заведения в «Контакт Баре» не поможет даже пистолет.



Видео 17 октября публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» рассказывала, что стрельбой в сторону бармена накануне завершилась рабочая ночь бара на улице Марата, 5 — 7. Так один из посетителей выразил своё несогласие оплачивать счёт.