Женщина дала отпор вооружённому посетителю бара на Марата. Её ответ на выстрел попал на видео

Кульминацию конфликта из-за отказа платить в центре Петербурга запечатлела камера наблюдения. Судя по кадрам, погулять за счёт заведения в «Контакт Баре» не поможет даже пистолет.
Видео 17 октября публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» рассказывала, что стрельбой в сторону бармена накануне завершилась рабочая ночь бара на улице Марата, 5 — 7. Так один из посетителей выразил своё несогласие оплачивать счёт.
ГУ МВД по СПб и ЛО
35-летняя сотрудница не растерялась и бросилась врукопашную. Стрелка скрутили, судя по всему, её коллеги.
Приехавший на вызов наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел 23-летнего безработного из Севастополя с «Добрыней». Он получил административный протокол за нарушение общественного порядка и остался в изоляторе временного содержания как подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве.