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    Женщина дала отпор вооружённому посетителю бара на Марата. Её ответ на выстрел попал на видео

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    Кульминацию конфликта из-за отказа платить в центре Петербурга запечатлела камера наблюдения. Судя по кадрам, погулять за счёт заведения в «Контакт Баре» не поможет даже пистолет.

    Видео 17 октября публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» рассказывала, что стрельбой в сторону бармена накануне завершилась рабочая ночь бара на улице Марата, 5 — 7. Так один из посетителей выразил своё несогласие оплачивать счёт.

    ГУ МВД по СПб и ЛО

    35-летняя сотрудница не растерялась и бросилась врукопашную. Стрелка скрутили, судя по всему, её коллеги.

    Приехавший на вызов наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел 23-летнего безработного из Севастополя с «Добрыней». Он получил административный протокол за нарушение общественного порядка и остался в изоляторе временного содержания как подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве.

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