В Петербурге приговорили участника банды, «номером один» в которой называют сына портнихи Аллы Пугачёвой

В колонию строго режима отправится обвиняемый по громкому делу высокопрофессиональных налётчиков на банки и ювелирные в Петербурге. Скрываться ему удалось дольше, чем осталось сидеть.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, 17 октября приговор В горсуде услышал Алексей Трубников. Его признали виновным в пяти разбойных нападениях, совершённых в 2012 году, и участии в банде.

Так, Трубников был одним из тех, кто похитил из ювелирного на улице Бабушкина ценностей на 14,6 млн рублей, 12 миллионов из квартиры на улице Красного Курсанта, а также уносил миллионы из банков на Московском , Стачек и Малоохтинском проспекте.

За деньгами приходили через потолок, карабкались через лаз в подвале, скручивали домочадцев, отвлекали внимание поджогом.

Роль первой скрипки обвинение отводит Якову Субботе. Сын портнихи Аллы Пугачевой успел отсидеть за кражу Евангелия XVI века, скрипки Страдивари, гонорара Филиппа Киркорова и нападение с самодельным копьём на дом экс-главы ФТС. Соучредителем банды называют Руслана Мельника, но Суббота указывает на другого. Его дело продолжает слушать горсуд .

Трубников - один из семи участников, которых, по версии обвинения, Суббота и Мельник привлекли к налётам. Он скрывался от следствия десять лет, улизнув в слуховое окно чердака при задержании. В апреле прошлого года повторить трюк ему не удалось.

С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил Трубникова к 9 годам в колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Он полностью признал вину.