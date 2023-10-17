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    В Петербурге приговорили участника банды, «номером один» в которой называют сына портнихи Аллы Пугачёвой

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    В колонию строго режима отправится обвиняемый по громкому делу высокопрофессиональных налётчиков на банки и ювелирные в Петербурге. Скрываться ему удалось дольше, чем осталось сидеть.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, 17 октября приговор В горсуде услышал Алексей Трубников. Его признали виновным в пяти разбойных нападениях, совершённых в 2012 году, и участии в банде.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Так, Трубников был одним из тех, кто похитил из ювелирного на улице Бабушкина ценностей на 14,6 млн рублей, 12 миллионов из квартиры на улице Красного Курсанта, а также уносил миллионы из банков на Московском, Стачек и Малоохтинском проспекте.

    За деньгами приходили через потолок, карабкались через лаз в подвале, скручивали домочадцев, отвлекали внимание поджогом.

    «Участники банды разрабатывали детальные планы совершения вооруженных разбойных нападений, придерживались установленной руководителями иерархии и неукоснительно соблюдали меры конспирации», - сообщают в прокуратуре Петербурга.

    Роль первой скрипки обвинение отводит Якову Субботе. Сын портнихи Аллы Пугачевой успел отсидеть за кражу Евангелия XVI века, скрипки Страдивари, гонорара Филиппа Киркорова и нападение с самодельным копьём на дом экс-главы ФТС. Соучредителем банды называют Руслана Мельника, но Суббота указывает на другого. Его дело продолжает слушать горсуд.

    Трубников - один из семи участников, которых, по версии обвинения, Суббота и Мельник привлекли к налётам. Он скрывался от следствия десять лет, улизнув в слуховое окно чердака при задержании. В апреле прошлого года повторить трюк ему не удалось.

    С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил Трубникова к 9 годам в колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Он полностью признал вину.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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