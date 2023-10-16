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    «Серебряный кит» уплывёт из Невы до конца месяца

    1974
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    Работы по разбору дебаркадера на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга рассчитывают закончить до конца месяца. К 16 октября серебро осталось только в названии.

    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на сегодняшний день продолжаются мероприятия по откачке воды и герметизации затопленных отсеков «Серебряного кита». С помощью плавкрана «Балтспецфлот» разобрал четвёртую и частично третью палубы. Судя по видео, серебристых панелей-чешуек на корпусе уже не осталось.

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    Плавучий ресторан напротив парка имени Бабушкина начали разбирать в сентябре, чтобы его было легче достать из воды и вывезти. Ход работ проинспектировал и. о. Северо-Западного транспортного прокурора Роман Доценко. Он подчеркнул, что закончить их необходимо не позднее 30 октября.

    Неиспользуемый дебаркадер «ДЖ-39», известный горожанам как «Серебряный кит», частично затонул 27 марта 2023 года из-за ледохода. Происшествие привлекло к объекту, давно мозолившему петербуржцам глаза, внимание надзорных органов.

    Оказалось, что договор водопользования с компанией «Фарсэй», которой принадлежит дебаркадер, был расторгнут еще в сентябре 2022 года. Фирма оспаривала это решение в суде, но в августе 2023 года проиграла апелляцию. Также Василеостровский районный суд обязал собственника поднять судно, освободив акваторию. Стоимость подъема оценили в 38,2 миллиона рублей. Кроме того, Росприроднадзор посчитал, что нахождение объекта в воде нанесло Неве ущерб на 350 млн рублей, и потребовал взыскать эту сумму с владельцев.

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    Серебряный кит
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