«Серебряный кит» уплывёт из Невы до конца месяца

Работы по разбору дебаркадера на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга рассчитывают закончить до конца месяца. К 16 октября серебро осталось только в названии.
Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на сегодняшний день продолжаются мероприятия по откачке воды и герметизации затопленных отсеков «Серебряного кита». С помощью плавкрана «Балтспецфлот» разобрал четвёртую и частично третью палубы. Судя по видео, серебристых панелей-чешуек на корпусе уже не осталось.
Плавучий ресторан напротив парка имени Бабушкина начали разбирать в сентябре, чтобы его было легче достать из воды и вывезти. Ход работ проинспектировал и. о. Северо-Западного транспортного прокурора Роман Доценко. Он подчеркнул, что закончить их необходимо не позднее 30 октября.