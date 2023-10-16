Пожилой водитель влетел в опору ЛЭП в Отрадном и погиб

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло днем 15 октября в Приозерском районе Ленобласти. Пенсионер на автомобиле разбился о столб.



Около 15:40 у дома 10 по Железнодорожной улице на железнодорожной станции Отрадное 69-летний мужчина, следуя на автомобиле Renault Sandero в сторону дороги «Петербург — Сортавала — Петрозаводск», не справился с управлением и съехал в кювет, сообщает 16 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого машина врезалась в опору ЛЭП.

В результате водитель «Рено» скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП полиция проводит проверку.