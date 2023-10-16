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    Предстоят компенсационные посадки. Комблаг подсчитал, сколько деревьев сдуло в Петербурге

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Петербургские садово-парковые предприятия продолжают устранять последствия разгула стихии в городе на минувшей неделе. Счет поваленных деревьев пошел на сотни.

    Только с 11 по 13 октября ветром на территориях городских лесов, садов, скверов и парков повалило почти 150 деревьев, сообщает 16 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Всего же к концу недели количество упавших деревьев достигло двух сотен. Ведомство запланировало компенсационные посадки.

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    Помимо этого, за минувшие выходные в комитет несколько раз сообщали о деревьях, упавших на дорогу. Проезжую часть от стволов и веток пришлось освобождать у дома 58 по Каменноостровскому проспекту, у дома 206 по проспекту Стачек, на Пухтоловской дороге в Зеленогорске и на Приморском шоссе в Лисьем Носу. У дома 115, корпус 1, по проспекту Энгельса и напротив дома 45 по набережной Фонтанки деревья перегораживали тротуар. Еще дважды сообщали об упавших конструкциях: на Лахтинском проспекте по проезжей части разбросало ограждения, а на Свердловской набережной сдуло профлисты.

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    Шторм сопровождался обильными дождями, в некоторые дни в Петербурге выпадало до 15 мм. Дорожники за неделю прочистили почти 5 тысяч патрубков. Параллельно с городских улиц вывезли более тысячи кубометров мусора и 1400 тонн смёта. В понедельник, 16 октября, петербургские улицы убирают 486 машин и 779 дворников, а территории зеленых насаждений — 279 машин и 1004 специалиста садово-парковых предприятий.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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