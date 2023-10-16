Ломоносов с Лениным. Шутейные мемориальные таблички создали альтернативную историю Петербурга

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Демонтаж с дома на Лесном проспекте табличек «Последнего адреса» поднимает многолетнюю городскую проблему и ставит вопрос, что важнее — память или буква закона, искусство или мнение клерка, светлый юмор или тяжелая поступь бюрократии.



Больше десяти лет на здании бывшего заводоуправления завода Лангензипен висит табличка, которая рассказывает прохожим, что в этом здании Михайло Ломоносов открыл первую электрическую лабораторию да еще и по указу Петра I. Оба изображены там же. То, что табличка шуточная, распознают не все, несмотря на то, что в очертаниях проступает известная картина.



Табличка висит около входа в бизнес-центр «Лангензипен», который входит в УК «Теорема». Управляющий партнер компании «Теорема» Игорь Водопьянов рассказал, что табличку повесили около 10 лет назад. На «Яндекс.Картах» можно увидеть, что она была на здании уже в 2009 году.



На табличке изображен Петр I, Михаил Ломоносов. И подпись: «В этом здании находилась первая электрическая лаборатория, основанная М. В. Ломоносовым по указу императора Петра I». Здание, к слову, было построено в 1886 году, спустя более века после смерти Ломоносова, а сам он открыл химическую лабораторию. Даты жизни царя и ученого также не позволяли им встретиться во взрослом возрасте.

«Да, с приятелем вместе [придумали], мы даже вдвоем профинансировали», — рассказал предприниматель. Он пояснил, что были взяты две картины, по половине от каждой: «Петр I допрашивает царевича Алексея» и портрет Ломоносова.



За это время табличка превратилась в неформальную достопримечательность, ее изображения публиковались в «Живом Журнале», ее обсуждали в соцсетях, спрашивая, что она могла бы означать. Кто-то из пользователей обвинял автора в недостатке образования, кто-то принял табличку за троллинг, впрочем, были и распознавшие юмор. Кто-то высказывал фантастические версии, что изображенный ученый придумал электрическую машину времени, и с помощью перемещений в пространстве вся эта ситуация стала возможна. Предприниматель в одном из старых интервью признавался, что просто решил пошутить.



В 2014 году на табличку обратило внимание издание правительства города «Петербургский дневник» — ему рассказали в комитете по культуре, что для демонтажа таблички необходимо обращение районной администрации.



После этого, рассказал бизнесмен «Фонтанке», администрация написала письмо. «Первый пункт, что установка мемориальных табличек требует согласования с городской администрацией, а второй пункт, что факты, изложенные на табличке, не соответствуют действительности. Мы им написали в ответ, что, если факты не соответствуют действительности, значит, табличка не мемориальная. Тогда ее и согласовывать не надо. На этом общение закончилось», — рассказал Водопьянов.



Он добавил, что больше всего его поразила реакция одного знакомого, который когда-то арендовал в бизнес-центре помещение. «Потом он мне написал: «Как хорошо, что вы сохраняете память». Я пишу: «А скажи, пожалуйста, ты что имеешь в виду?» — «Вот, вы же установили мемориальную табличку».

Кстати, это не единственная шуточная табличка на объектах УК «Теорема». Например, в другом районе города можно встретить такую: «На этом месте 31 августа 1768 года ничего не произошло» или такую: «В этом здании в марте 1917 года скрывался В.И. Ленин от Н.К. Крупской».



Впрочем, в комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что вопрос демонтажа — не к ним. «В соответствии с положением о комитете по культуре Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением правительства Санкт-Петербурга, комитет не обладает полномочиями по демонтажу табличек, не являющихся мемориальными досками», — пояснили в ведомстве.



Глава Регионального центра общественного контроля в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ Контроль» Алла Бредец рассказала, что, если бы речь шла о мемориальной доске, это бы регламентировалось Жилищным кодексом РФ — он требует получение согласия собственников. При этом автору инициативы пришлось бы доказать, что этот памятный знак необходим. Судьбу таких досок решает созданный в городе совет по мемориальным доскам при правительстве. Если проект дойдет до рассмотрения, от инициатора, кроме обоснования, потребуют также письменное обязательство финансирования работы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски, а также архивные документы с художественным проектом. Потом согласование проходит через комитет по культуре либо через администрацию района.



«С табличками всё очень сложно, особенно если они ещё и не являются мемориальными досками, то есть это некие памятные таблички», — сказала эксперт. Она напомнила, что в Петербурге активисты размещают таблички «Последнего адреса» — в память о жертвах советских репрессий, а также о людях, погибших во время Великой Отечественной войны, которые переживали блокаду Ленинграда. «К сожалению, контрольно-надзорные органы заставляют управляющие компании, ТСЖ производить демонтаж установленных табличек, поэтому сейчас даже, наверное, сложно будет сказать о судьбе тех табличек, которые уже были ранее», — пояснила Бредец. Она напомнила, что решить эту проблему и ввести такие таблички в правовое поле недавно попросил Смольный депутат Заксобрания Борис Вишневский — после истории со снятием табличек с дома на Лесном проспекте.



Эксперт добавила, что если табличка уже висит, но собственнику здания выдано предписание демонтировать, и этот документ не оспорен в суде, то решение о демонтаже или подаче в суд иска о демонтаже может принять районная администрация.



С одной стороны, любая табличка должна пройти согласование, с другой стороны, все таблички, если они не подпадают под рекламу, информационную вывеску и не являются мемориальными, как бы вне закона, рассуждает эксперт.



«Если мы говорим про многоквартирные жилые дома, действует Жилищный кодекс РФ. По 36 статье к общему имуществу многоквартирных домов относятся в том числе фасады домов. Распоряжение таким общим имуществом для размещения табличек — информационных, шуточных, рекламных должно согласовываться через общее собрание собственников. Исключение — информационные таблички с данными о юрлице, — рассказал юрист, руководитель организации потребителей «Справедливость» Николай Тямшанский. — На нежилые здания распространяются аналогичные, очень похожие нормы Гражданского кодекса». Здесь речь идет не про общее собрание собственников, а про общее собрание гражданско-правового сообщества. Но требуется по сути то же самое.



Кроме того, чиновники воспринимают такие конструкции на фасаде как объекты благоустройства, соответственно, требуют согласования комитета по градостроительству, добавил эксперт. Поэтому для размещения табличек нужно согласие собственников и разрешение КГА.

