Житель Мурино поговорил с «Джамшутом» и погиб, спасаясь от привидения

Тело мужчины нашли накануне жители Мурино под окнами одного из домов на Охтинской аллее. Погибший был одет в куртку, штаны и кроссовки. На 21-м этаже зияло открытое окно.



Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, это происшествие не носит криминальный характер. Мужчина был заперт в квартире снаружи. Войти к нему никто не мог — все ключи были у жены, которая в момент трагедии работала.

Женщина рассказала, что вынуждена была закрыть своего 58-летнего сожителя из-за его запоя. Мужчина пил всю неделю, а последние два дня у него наблюдались признаки алкогольного делирия — бред, галлюцинации. В пятницу утром женщина пошла на работу и закрыла возлюбленного в квартире. В течение дня она звонила ему и интересовалась самочувствием. Сожитель в ответ говорил, что будто бы находится в компании «Джамшута» и что хочет выйти. Во время последнего звонка он настаивал на том, что в квартире находятся привидения, поэтому он пытается открыть дверь дрелью.