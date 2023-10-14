Топ самых сладких. Роскачество узнало, сколько сахара содержится в свежих фруктах

По подсчетам Росстата, каждый россиянин ежегодно потребляет 31 килограмм сахара — это в три раза больше, чем рекомендует Минздрав. Однако «сладкая жизнь» россиян объясняется вовсе не пристрастием к шоколадным конфетам и зефиру. Дело в том, что сахар содержится и в полезных продуктах — например, во фруктах. Специалисты Роскачества подсчитали, сколько ложек сахара приходится на 100 граммов свежего фрукта.
Возглавляет топ банан. В нем целых четыре ложки сахара. Далее место делят гранат, виноград и хурма. В них — по три.
Сладость инжира специалисты оценили в 2,4 ложки сахара. Ананаса — на одну сотую меньше. От него хоть и сводит рот, однако в нем содержатся 2,3 ложки сахара.
Следом — груша, вишня и черешня. В этих фруктах и ягодах по две ложки. В персике и сливе — по 1,9. В абрикосе и киви — 1,8. Чуть меньше в апельсине, дыне и грейпфруте — по 1,6, 1,5 и 1,3 соответственно. Самые несахарные в списке — арбуз и лимон.