Звезда хит-парадов Анна Асти даст первый большой сольник в Петербурге

Одна из самых ярких звезд сегодняшней российской сцены, Анна Асти собирает поклонников на большом концерте в Ледовом дворце, который состоится 14 октября. Так певица намерена закрепить успех своего первого альбома «Феникс» (16+).



Сегодня уже мало кто вспоминает о том, что Асти когда-то была лишь половинкой дуэта Artik & Asti, в прошлом — главных хитмейкеров России. Теперь положение фигур на доске изменилось — о Артике и Асти (уже другой) сейчас мало что слышно, а вот Анна Асти продолжает укрепляться в статусе поп-королевы. Дебютный альбом «Феникс» не только подарил народный хит «По барам» и посадил певицу в топы чартов, но еще и семь раз стал платиновым, а прямо сейчас на первых местах находится «Царица» — трек с одноименного, уже второго, альбома Анны Асти.

