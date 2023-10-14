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    Звезда хит-парадов Анна Асти даст первый большой сольник в Петербурге

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    Одна из самых ярких звезд сегодняшней российской сцены, Анна Асти собирает поклонников на большом концерте в Ледовом дворце, который состоится 14 октября. Так певица намерена закрепить успех своего первого альбома «Феникс» (16+).

    Сегодня уже мало кто вспоминает о том, что Асти когда-то была лишь половинкой дуэта Artik & Asti, в прошлом — главных хитмейкеров России. Теперь положение фигур на доске изменилось — о Артике и Асти (уже другой) сейчас мало что слышно, а вот Анна Асти продолжает укрепляться в статусе поп-королевы. Дебютный альбом «Феникс» не только подарил народный хит «По барам» и посадил певицу в топы чартов, но еще и семь раз стал платиновым, а прямо сейчас на первых местах находится «Царица» — трек с одноименного, уже второго, альбома Анны Асти.

    Фото: t.me/anna_asti
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    Но пока поклонники еще только расслушивают новинку, Анна Асти предлагает еще раз насладиться своим релизом-первенцем — недаром концерт получил название «Шоу Феникс». Зрителям предстоит танцевать и подпевать всем самым узнаваемым хитам, а также оценить концертное звучание новых композиций.

    А главное — это первый настолько масштабный сольник певицы, так что не удивительно, что Ледовый был раскуплен за две недели до концерта.

    Фото: t.me/anna_asti

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