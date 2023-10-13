Где ждать перекрытий из-за работ в Петербурге в ближайшие дни

Работы на коммуникациях и ремонт дороги с 15–17 октября закроют или ограничат движение по дорогам в шести районах Петербурга. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.



Выборгский район

С 16 по 31 октября для строительства газопровода перекроют движение на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта и участке улицы Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта. Объезд предусмотрен по Удельному проспекту, Олонецкой и Мышкинской улицам, Костромскому проспекту, Громовской улице, Поклонногорской улице и проспекту Энгельса.