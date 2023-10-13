Где ждать перекрытий из-за работ в Петербурге в ближайшие дни

Работы на коммуникациях и ремонт дороги с 15–17 октября закроют или ограничат движение по дорогам в шести районах Петербурга. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.
Выборгский район
С 16 по 31 октября для строительства газопровода перекроют движение на перекрестке улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта и участке улицы Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта. Объезд предусмотрен по Удельному проспекту, Олонецкой и Мышкинской улицам, Костромскому проспекту, Громовской улице, Поклонногорской улице и проспекту Энгельса.
Красносельский район
В Красном Селе с 16 по 22 октября для прокладки инженерных сетей закроют движение у дома 11 по Киевской улице. Объехать участок можно будет по улицам Свободы, Голубко и Восстановления.
Курортный район
В поселке Ушково отремонтируют дорожное покрытие на Песочной улице. В связи с этим:
- с 8:00 16 октября до 8:00 18 октября перекроют проезд по Песочной улице от Вокзальной улицы до Рощинского шоссе;
- с 8:00 17 октября до 8:00 19 октября ограничат движение на перекрестке Рощинского шоссе и Песочной улицы.
Невский район
С 16 октября по 14 ноября для строительства теплосети перекроют Якутскую улицу от улицы Крыленко до Кудровского проезда. Объехать участок можно будет по улице Крыленко, проспекту Большевиков и Кудровскому проезду.
Ремонт дороги на улице Кржижановского с 8:00 до 23:00 15 октября перекроет движение транспорта по ее «карману» от улицы Чудновского до проспекта Солидарности.
А для реконструкции инженерных сетей 17 октября ограничат проезд по Товарищескому проспекту от улицы Дыбенко до улицы Подвойского.
Петродворцовый район
В Петергофе работы по реконструкции инженерных сетей с 16 октября по 14 ноября закроют движение:
- по улице Аврова от Никольской улицы до дома 17 по улице Аврова, с закрытием движения на перекрестке улицы Аврова и Никольской улицы;
- в направлении по часовой стрелке по площади Аврова.
Пушкинский район
В Шушарах с 15 по 21 октября для строительства газопровода ограничат движение у дома 10 по 3-му Бадаевскому проезду от улицы Ленина до Кузовной улицы.