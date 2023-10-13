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    В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном. Один из России, второй — с Украины

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    Столкновение двух сухогрузов с зерном произошло в Мраморном море. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генуправлении береговой охраны Турции.

    По данным издания, HAJE HALIMEH длиной 122 метра вез пшеницу. Судно вышло из порта Измаил и должно было прибыть в Валенсию. У острова Мармара в Мраморном море судно столкнулось с сухогрузом ASOMATOS (длина 169 метров), на борту которого находится зерно. Судно вышло из порта Кавказ, конечный пункт — израильский Ашдод.

    Инцидент обошелся без пострадавших. Ущерб экологии также не нанесен.

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