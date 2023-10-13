Водитель KIA повернул налево на перекрестке Парашютной и отправил в больницу юного велосипедиста

Школьник пострадал в ДТП в Приморском районе Петербурга вечером 12 октября. Он попал под машину, когда переезжал дорогу на велосипеде.



ДТП произошло в 19:10 у дома 1 по Репищевой улице, стало известно «Фонтанке» 13 октября. 28-летний водитель KIA Cerato, следуя по Парашютной улице со стороны улицы Маршала Новикова, на перекрестке с Репищевой повернул налево в сторону Вербной улицы и на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, не спешившись с велосипеда. Подросток был без сопровождения взрослых.