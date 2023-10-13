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    Водитель KIA повернул налево на перекрестке Парашютной и отправил в больницу юного велосипедиста

    1984
    13 комментариев

    Школьник пострадал в ДТП в Приморском районе Петербурга вечером 12 октября. Он попал под машину, когда переезжал дорогу на велосипеде.

    ДТП произошло в 19:10 у дома 1 по Репищевой улице, стало известно «Фонтанке» 13 октября. 28-летний водитель KIA Cerato, следуя по Парашютной улице со стороны улицы Маршала Новикова, на перекрестке с Репищевой повернул налево в сторону Вербной улицы и на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, не спешившись с велосипеда. Подросток был без сопровождения взрослых.

    В результате ДТП шестиклассник получил ушиб голени и ссадину на голеностопе. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП полиция ведет проверку. Водитель автомобиля в 2023 году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.

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    Комментарии 13

    Гость13 Окт 2023 в 13:24
    КИА это диагноз.
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