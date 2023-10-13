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    Держитесь крепче. Еще один ветренный день ждет петербуржцев в пятницу, 13-го

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    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Вы думали, шторм — всё? Пока что нет. 13 октября в Петербурге снова будет ветрено. В МЧС предупредили, что порывы местами будут достигать 18 м/c.

    Спасатели просят горожан быть внимательными в непогоду, чтобы избежать несчастных случаев.

    Так, сегодня, 12 октября, из-за штормового ветра пострадали два человека. Как стало известно «Фонтанке», одной из жертв стихии стала 43-летняя женщина — ей на голову упало дерево. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также зафиксировали ссадины и множество ушибов.

    Зато как красиво все начиналось. Погода в Петербурге менялась буквально каждый час. В один момент небо озаряла радуга, а в другой — сильный ветер валил деревья.

    По данным на вечер четверга, спасатели выезжали на ликвидацию последствий шторма 76 раз. Большинство вызовов были связаны с поваленными деревьями. Но не все. Например, на Петроградской стороне с крыши дома сдуло строительные леса, они упали на машины и провода. Не могли удержаться и дорожные знаки.

    Ветер принес с собой и угрозу наводнения, пришлось закрыть дамбу. В таком состоянии затворы пробыли 18 часов.

    Все эти неприятности доставил Петербургу атлантический циклон «Ральф». И, судя по всему, уходить он пока не собирается. Еще примерно двое суток предприятия города будут работать в режиме повышенной готовности.

    Информацию о происшествиях на дорогах и на территории зелёных насаждений можно передать по телефону 314–60–13.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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