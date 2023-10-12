Нейросеть сдала ЕГЭ и получила проходной балл в вуз

Нейросеть «Яндекса» сдала ЕГЭ по литературе и получила балл, который необходим для поступления в вуз. Это первый случай в России, когда нейросеть справилась с экзаменом и выполнила все задания. Об этом в четверг, 12 октября, рассказали в пресс-службе «Яндекса».



Сотрудники компании использовали варианты ЕГЭ по литературе из тренировочных вариантов экзамена в 2021–2023 годах. Также они убедились, что база данных нейросети YandexGPT не содержала ответов на них. «Нейросеть решала задания практически так же, как это делал бы любой школьник: генерировала ответы на открытые вопросы и выбирала один или несколько вариантов из предложенных», — рассказали в «Яндексе».