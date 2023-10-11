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    Октябрьскую набережную на неделю с лишним ограничит ремонт светофора

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    Ремонт дорог и светофора с 13 октября изменит схему движения транспорта в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Калининском, Курортном и Невском. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Для ремонта дорожного покрытия вводятся ограничения на трех участках дорог:

    • до 15 октября — на Чугунной улице, от Менделеевской улицы до Арсенальной улицы;
    • до 20 октября — на Песочной улице, от Вокзальной улицы до Инженерной улицы, в поселке Ушково;
    • до 30 октября — на мосту Декабристов.
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    А в период с 13 по 22 октября будет ограничено движение на перекрестке Октябрьской набережной и улицы Крыленко. Там запланирована реконструкция светофора.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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