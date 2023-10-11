«Профессиональный» разворот от водителя самосвала в Петербурге хозяин «Форда» запомнит надолго

Развернуть грузовую машину на улицах Петербурга — дело непростое. Иногда, однако, смотреть на этот маневр может быть еще тяжелее, особенно тем, чьи машины стоят рядом.



Видео о водительском «профессионализме» опубликовали 11 октября в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Снявший его автомобилист вынужденно любовался маневром водителя самосвала, ожидая, пока тот освободит проезд. Дорога в этом месте двухполосная, но у края с обеих сторон припаркованы машины, и водитель самосвала пошел на разворот как раз между крайними. Попытки осторожно маневрировать провалились довольно быстро: лишние сантиметры назад — и вот уже кузов толкает припаркованный Ford Fusion, разбрасывая стекла.