Релокантов предложили проверить на госизмену и отправить туда, где «нет лета»: новости СВО за 11 октября

С начала спецоперации из России релоцировались тысячи человек Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 октября.



Украина планирует открыть новый зерновой коридор Владимир Зеленский анонсировал новый зерновой коридор, который пройдет в Румынию через Молдавию. Об этом глава Украины заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Зеленский отметил, что коридор заработает «уже скоро», и добавил, что обсудил с президентом Румынии возможные действия для развития региона Украины, Молдавии и Румынии.



— В треугольнике Украина — Румыния — Молдавия мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы, — заявил Зеленский. — Прежде всего это экономическое развитие — мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике. Володин предложил проверить релокантов на госизмену Выступая на закрытой части пленарного заседания Госдумы, ее спикер Вячеслав Володин заявил, что считает необходимым проверить релокантов по статье «Госизмена». В первую очередь это касается тех, кто поддерживал киевский режим и финансировал ВСУ, а теперь хочет вернуться в Россию.

— Сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали Вооруженные силы Украины, — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина. — Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Поэтому правильно [их] проверить.

Спикер Госдумы также предложил депутатам продумать вопрос о том, где размещать таких граждан РФ. В последние дни в Госдуме активно обсуждают вопросы, посвященные релокантам. Среди прочих Володин упоминал, что тем, кто уехал из страны и поддержал киевский режим, по возвращении «обеспечен Магадан». В ответ на это губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Магадан — это «территория развития», и Колыме нужны не релоканты, а «трудолюбивые и талантливые граждане». После этого заявления Володин предложил отправлять поддержавших Украину релокантов туда, где «нет лета».

— Это скорее всего, должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета, — заявил Володин. Беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области Два беспилотника атаковали Суражский район Брянской области. О сбитых БПЛА написал в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

— Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал Богомаз.

Он также добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Позже информацию подтвердили в Минобороны России.



Еще один беспилотник атаковал Белгородскую область. По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, БПЛА сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал, выбив окна в частном доме и повредив забор. Пострадавших нет.

ФСБ задержала шпиона в Херсонской области Силовики задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ФСБ.

По версии сотрудников правоохранительных органов, задержанный передавал Украине сведения о военной инфраструктуре России в зоне СВО. На мужчину завели уголовное дело по статье «Шпионаж», ему грозит до 20 лет лишения свободы.



Зеленский рассказал, в каком случае не будет баллотироваться на второй срок Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта. Об этом он рассказал в интервью на румынском телеканале Digi24.

— Я думаю, что мы на последней стадии военного конфликта. У нас много страхов относительно денег, оружия, но мы в последней, самой сложной части, — подчеркнул Зеленский.

Предполагаемые сроки окончания конфликта Владимир Зеленский не назвал.

Он также отметил, что станет баллотироваться на второй срок, если боевые действия будут продолжаться. В ином случае претендовать на пост он больше не будет. Бельгия отправит Украине старые истребители

Правительство Бельгии решило направить Украине снятые с вооружения самолеты F-16. Как рассказала во время эфира на телеканале RTL министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, самолеты будут направлены к 2025 году.

— Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году, — заявила Дедондер.



В Минобороны Бельгии не уточнили, о каком количестве самолетов идет речь.