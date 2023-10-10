КАД сузят вдвое между проспектом Обуховской Обороны и Софийской

Дорожные работы ограничат движение на участке в несколько километров между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей. Там будут менять асфальт на подходах к деформационным швам на искусственных дорожных сооружениях.

С 13 по 16 октября на участке с 58-го по 60-й километр внутреннего кольца перекроют первую и вторую полосы движения, сообщает 10 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвёртой полосах во время работ ограничат скорость до 50 км/ч.