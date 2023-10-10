Водитель Land Cruiser устроил массовую аварию на ЗСД

Стали известны подробности массового ДТП на Западном скоростном диаметре Петербурга, которое произошло утром 10 октября. Участниками стали четыре машины. В одной пострадала пассажирка.
В 7:35 на 19-м километре ЗСД, возле «Газпром Арены», 60-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, и машину вынесло в левый ряд, где она столкнулась с Hyundai, KIA Cerato и грузовой «ГАЗелью», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возможно, внедорожник занесло на скользком дорожном покрытии, добавляют в полиции.
В результате аварии пассажирка «Тойоты» получила легкие травмы. Водители машин не пострадали. По факту ДТП ведется проверка.