    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd101.36eur107.03

    Водитель Land Cruiser устроил массовую аварию на ЗСД

    1417
    3 комментария
    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    ПоделитьсяПоделиться

    Стали известны подробности массового ДТП на Западном скоростном диаметре Петербурга, которое произошло утром 10 октября. Участниками стали четыре машины. В одной пострадала пассажирка.

    В 7:35 на 19-м километре ЗСД, возле «Газпром Арены», 60-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, и машину вынесло в левый ряд, где она столкнулась с Hyundai, KIA Cerato и грузовой «ГАЗелью», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возможно, внедорожник занесло на скользком дорожном покрытии, добавляют в полиции.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате аварии пассажирка «Тойоты» получила легкие травмы. Водители машин не пострадали. По факту ДТП ведется проверка.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДДТПДТП в ПетербургеМассовая авария
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close