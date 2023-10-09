Мужчина, по просьбе спаливший три машины на Коллонтай, получил условный срок

Невский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который устроил автомобильный пожар весной прошлого года. Поджог он совершил по просьбе неизвестного.
Пожар произошел 4 апреля 2022 года у дома 5/1 по улице Коллонтай. Не позднее 1:04 подсудимый, исполняя просьбу не установленного следствием человека, подошел к припаркованному Mercedes-Benz GL 350 BL, разбил стекло водительской двери, облил салон машины бензином и неустановленным светлым нефтепродуктом и поджег, сообщает 9 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В результате «Мерседес» сгорел полностью, а ущерб его хозяину составил 4 347 000 рублей. Огонь также перекинулся на стоявшие рядом Volkswagen Jetta и Hyundai Santa Fe, ущерб этим машинам потянул на 89 458 рублей и 180 198 рублей соответственно. Отмечалось, что «Мерседес» был припаркован так, что запер соседние машины. Общая сумма ущерба составила 4 616 656 рублей.
Подсудимый свою вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал с него в пользу хозяина «Мерседеса» 4 297 000 рублей. Дело в отношении неизвестного, который попросил провернуть поджог, выделили в отдельное производство.