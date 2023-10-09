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    Мужчина, по просьбе спаливший три машины на Коллонтай, получил условный срок

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Невский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который устроил автомобильный пожар весной прошлого года. Поджог он совершил по просьбе неизвестного.

    Пожар произошел 4 апреля 2022 года у дома 5/1 по улице Коллонтай. Не позднее 1:04 подсудимый, исполняя просьбу не установленного следствием человека, подошел к припаркованному Mercedes-Benz GL 350 BL, разбил стекло водительской двери, облил салон машины бензином и неустановленным светлым нефтепродуктом и поджег, сообщает 9 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    В результате «Мерседес» сгорел полностью, а ущерб его хозяину составил 4 347 000 рублей. Огонь также перекинулся на стоявшие рядом Volkswagen Jetta и Hyundai Santa Fe, ущерб этим машинам потянул на 89 458 рублей и 180 198 рублей соответственно. Отмечалось, что «Мерседес» был припаркован так, что запер соседние машины. Общая сумма ущерба составила 4 616 656 рублей.

    Подсудимый свою вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал с него в пользу хозяина «Мерседеса» 4 297 000 рублей. Дело в отношении неизвестного, который попросил провернуть поджог, выделили в отдельное производство.

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