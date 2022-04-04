«Мерседес» на Коллонтай перекрыл машинам выезд с парковки и сгорел

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Коллонтай, 5/1, поступил 4 апреля в 1:09. Там во дворе нового жилого комплекса вспыхнул «Мерседес», частично обгорели кузова у припаркованных рядом машин: «Фольксвагена», «Опеля» и Хёндэ».

Два пожарных расчёта (10 человек) справились с огнём за несколько минут — к 1:23. Сведения о пострадавших не поступали.



«Мерседес» получил самые серьёзные повреждения. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что он был припаркован вплотную к четырём другим машинам, двум из них он перекрывал выезд.

