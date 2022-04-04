    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, южн

    751мм

    84%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    «Мерседес» на Коллонтай перекрыл машинам выезд с парковки и сгорел

    Сразу четыре легковых автомобиля горели минувшей ночью в Невском районе Петербурга.

    4
    Печать
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Коллонтай, 5/1, поступил 4 апреля в 1:09. Там во дворе нового жилого комплекса вспыхнул «Мерседес», частично обгорели кузова у припаркованных рядом машин: «Фольксвагена», «Опеля» и Хёндэ».

    Два пожарных расчёта (10 человек) справились с огнём за несколько минут — к 1:23. Сведения о пострадавших не поступали.

    «Мерседес» получил самые серьёзные повреждения. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что он был припаркован вплотную к четырём другим машинам, двум из них он перекрывал выезд.

    ПоделитьсяПоделиться

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    sektor7
    Какое замечательное фото🤝
    Спасибо, уважаемая редакция за материал
    alanery
    ой...
    AlBerkut
    Это карма. Всё случилось само, инфа 146%😉😂😂
    А вот за что пострадали трое припаркованных рядом это вопрос 🤔...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний