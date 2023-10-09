Борьба за кресло главы администрации Шлиссельбурга шла с цепями и пилой-болгаркой. В итоге все друга друга уволили

Нервный понедельник пережила администрация Шлиссельбурга в Ленинградской области, где глава администрации Артем Желудов в компании крепких молодых людей спортивного вида делил власть с временно исполняющим свои обязанности замглавы Спартаком Чхетией. В итоге все друг друга поувольняли, но Чхетия смог удержаться в кресле, пишет 9 октября 47news.



Фото: 47news Поделиться Поделиться





Желудов ранее был заключен под стражу, но 5 октября суд освободил его под подписку. СК Ленобласти вменяет ему статьи 285 УК — «злоупотребление должностными полномочиями» и превышение должностных полномочий во время руководства администрацией Приладожского поселения. В конце августа совет депутатов его уволил, Желудов восстановился через суд, но затем попал в изолятор. В итоге 6 октября Желудов не появился на работе, а совет депутатов постановил временно его отстранить от должности из-за прогула. Вручал постановление руководитель совета Максим Лашков. Желудов поставил на документе подпись и дату и ответил тем, что вручил уже Лашкову уведомление об увольнении Спартака Чхетии сегодняшним числом.



47news

По словам Лашкова, прогул был в четверг и пятницу, 5 и 6 октября. «Суд его освободил, значит, он должен был явиться на работу», — говорит народный избранник. Адвокат главы администрации Екатерина Кутафина сообщила 47news, что от решения суда по видеосвязи до непосредственного выхода из изолятора прошло время, документы физически доехали до изолятора только к вечеру 6 октября.



По словам Лашкова, они ждали Желудова на рабочем месте в 9 утра, а заседание назначили на 8 утра, но в здание администрации попасть уже не смогли. В 7 утра через черный ход вместе с сопровождающими вошел Желудов, попросил охрану покинуть здание, после чего на входе появилась цепь. Заседание депутатам пришлось проводить в другом месте. На место вызвали полицейских, а после и спасателей, которые спилили замок и цепь. В компаньонах Желудова узнали сотрудников ИП, которое выиграло конкурс на благоустройство местного кладбища.



Фото: 47news Поделиться Поделиться





В итоге к 14 часам дня кресло главы администрации все же занимал уволенный Желудовым Спартак Чхетия, который рассказал о безуспешной попытке отжать дверь.



Собеседники издания в администрации района отмечают, что считавшийся «интеллигентом в очочках» глава администрации смог тактически удивить соперников, ожидавших, что он получит уведомление и пойдет в суд восстанавливаться.

