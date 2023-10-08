«Битва, которая будет увековечена в истории». Что пишут о войне в Израиле палестинские СМИ

Фото: SHAHZAIB AKBER / ТАСС Поделиться Поделиться





Позиция Израиля в войне, которую уже называют «израильским 11 сентября», широко освещена, жертвы описаны. О чем же говорят в эти дни в Палестине — не так хорошо известно. «Фонтанка» пригляделась к медиаполю другой стороны конфликта и нашла не только обещания, призывы и разочарования в союзниках, но и разговоры о России.



СМИ в Палестине достаточно развиты и контролируются разными силами. С 1994 года работает «Палестинская радиовещательная корпорация» (или «Палестинское телевидение»), которая находится под юрисдикцией Палестинской администрации. У нее есть дочерняя компания «Голос Палестины».

Днем 8 октября на главной странице телеканала идет эфир, в котором показаны кадры с заваленных после ракетных ударов улиц: разрушенные дома, жители, лазающие по дымящимся многометровым горам обломков или пытающиеся убрать мусор около своих домов, едущие машины скорой помощи. В бегущей строке появляются цифры погибших (320) и раненых. Первым же текстовым материалом идет рассказ о действиях президента Махмуда Аббаса, который поручил правительству и местным властям оказать помощь пострадавшим.

«Его превосходительство заявил, что наш народ в секторе Газа подвергается всеобъемлющей агрессии, нападениям и убийствам со стороны израильских оккупационных сил, — говорится в тексте. — Это требует, чтобы мы предоставили всё, что облегчит их страдания, — будь то на правительственном уровне, в частном секторе или в гражданских. Он заверил, что Газа не останется одинокой в столкновении с этой агрессией». Глава государства также призвал международное сообщество вмешаться и заставить власти Израиля выполнять взятые на себя обязательства.

«Мы возлагаем на израильское оккупационное правительство ответственность за прекращение основных поставок нашему народу в секторе Газа, включая воду, электричество и продукты питания», — заявил он. Среди других новостей, о которых рассказывает СМИ, информация о том, что Израиль отменяет до конца недели свидания с задержанными в тюрьмах, и о том, что с 7 октября свыше 20 тысяч жителей сектора Газа «из-за агрессии» были размещены в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (28 из 44 школ оборудованы для проживания), и их число будет расти.

Другое авторитетное СМИ в Палестине — Wafa, «Палестинское информационное агентство» (или «Палестинское агентство новостей и информации»), которое контролирует Палестинская национальная администрация и которое было «информационным агентством Народной республики» еще до образования Палестинской автономии, оно работает с 1972 года. Сейчас на его передовице — последние новости о том, что израильские правоохранители якобы напали на 11 палестинских рабочих, жителей Газы, которые работали в Израиле, заставили их раздеться донага и оставили на КПП — что «выглядело как месть». Нападению подверглись и палестинские автомобили на берегу Мертвого моря — тем разбили лобовые стекла.

Агентство приводит цифру погибших от рук израильтян палестинцев с начала года — это 570 человек, из которых 313 были убиты в ходе последней эскалации конфликта. Также сообщается о новых авианалетах на севере сектора Газа: «Второй день подряд оккупационные военные самолеты продолжают бомбить дома, жилые здания, государственную и частную собственность, а также инфраструктуру в различных районах сектора Газа». Местный МИД еще накануне осудил «международное молчание в ответ на израильскую агрессию», а палестинское руководство направило меморандум о созыве экстренного заседания Совета арабских иностранных дел Лиги арабских государств, чтобы «обсудить пути политической мобилизации как на арабском, так и на международном уровне, остановить продолжающуюся израильскую агрессию в секторе Газа, обеспечить международную защиту палестинского народа и достичь мира и безопасности на основе международного права».

Еще одно палестинское информагентство — «Маан» — было создано независимыми журналистами в 2005 году, его штаб-квартира находится в Вифлееме. В бегущей строке на его сайте — новости: «Израиль обстрелял палестинские рыбацкие суда у побережья Газы», «Управление образования переводит школы на западном берегу на дистанционное обучение». Агентство публикует репортаж с похорон 17-летнего жителя города Хеврон, погибшего накануне в результате вооруженного столкновения с израильтянами. Также упоминается еще одна семья, где погиб 18-летний житель города Бейт-Уммар, чья мать не может добраться на его похороны из Иордании, поскольку мост был закрыт властями Израиля. Также редакция публикует заявление для прессы бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военного крыла исламистской организации ХАМАС), которые рассказывают о своем участии в операции «Наводнение Аль-Акса» (или «Буря Аль-Акса»).

«ВВС участвовали в атаках на позиции и цели противника, совершив 35 налетов беспилотников-камикадзе "Аз-Завари" на всех фронтах боевых действий», — говорится в пресс-релизе. Сообщается о пяти лодках с бойцами военно-морских сил «Кассам», действовавшими с первых минут битвы. В аналитической публикации, исследующей расстановку сил на момент операции и позицию Египта, издание говорит и о России. «Операция по наводнению Аль-Аксы напоминает аналогичную египетскую операцию во время Октябрьской войны 1973 года, когда элитные египетские солдаты штурмовали укрепленную линию Бар-Лева, и в то время намекалось на участие российской разведки в войне», — пишет издание. Автор подводит к мысли о том, что главные проигравшие во вчерашних событиях — не только правительство Израиля и его президент, но и президент США Джо Байден, желавший победить на выборах в качестве «поборника мира и нормализации» конфликтов, и поддерживавший Израиль.

«Заявление о начале расследования о том, что на Украину поставлялось оружие, попавшее в руки сопротивления, является намеком на то, что Россия доставляла его им через Египет, особенно после заявления России на прошлой неделе о том, что Египет является важным региональным партнером на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Еще одна аналитическая статья посвящена отношениям с Саудовской Аравией — главный редактор задается вопросом: «Что если принц Мухаммед бен Салман согласится на оккупацию, не решив палестинский вопрос?» И приходит к выводу, что палестинцы попрощаются только с иллюзиями. Также в Палестине работает телеканал «Аль-Акса»», которым управляет ХАМАС и который также базируется в секторе Газа. Он начал вещание в секторе Газа в 2006 году. Сейчас на его странице — немногочисленные публикации-отчеты о «достижениях» на местах боевых действий и призывами участвовать в «битве, которая будет увековечена в истории».

Естественно, это далеко не вся картина СМИ. Например, в Сети еще массово фигурирует «Палестинский информационный центр», публикации которого доступны и на русском языке, однако в интернете существуют разные версии о том, кто на самом деле за ним стоит, и сайт уже блокировала Палестинская администрация на Западном берегу реки Иордан.

В его телеграм-канале публикуются фотографии и видео с акций в поддержку палестинцев в Йемене и Лондоне, сожжение израильского флага в Марокко и рекламного типа ролик с музыкой и художественным монтажом, на котором показана тренировка бригад «Кассам» с беспилотниками-камикадзе «Аз-Завари». А читателей информируют о том, что министерство безопасности рекомендовало ускорить выдачу лицензий на оружие гражданским лицам, а уже имеющим лицензии — волонтерам, резервистам и просто людям с лицензиями, — открыть доступ к арсеналам.

Есть в интернете и сайт, аккумулирующий, изучающий и анализирующий палестинские медиа — Palestinian Media Watch. Это израильский проект, где публикации разобраны по рубрикам, среди которых, предусмотрительно, есть «Язык ненависти» и «Израиль не имеет права существовать». Со времен начала войны там не успели разместить новых публикаций.