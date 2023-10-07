В результате утреннего обстрела «Градами» в Белгородской области — один погибший

Житель посёлка Уразово Валуйского городского округа скончался от полученных ран — об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, поселок был обстрелян утром 7 октября ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град», а житель в момент обстрела находился на улице и погиб на месте.



«В результате обстрела повреждения различной степени получили 14 частных домовладений, один социальный объект — разрушены хозпостройка и складское помещение, а также повреждена ГАЗель, — рассказал Гладков. — На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается».