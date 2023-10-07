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    Губернатор Белгородской области рассказал о трех сбитых над ней ракетах

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    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 7 октября опубликовал в телеграме пост, в котором сообщил о трех тактических ракетах «Точка-У», сбитых системами ПВО над Белгородом и Новооскольским городским округом.

    «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

    Об атаке сообщается также в телеграм-канале Минобороны. Говорится, что это произошло около 10:00.

    Также в Минобороны 7 октября рассказали еще об одной атаке, совершенной на территории России этим утром: в начале шестого утра системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Истринского городского округа Московской области. Информацией о происшествии поделился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что «на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», работают специалисты экстренных служб.

    Ранее поздним вечером 5 октября беспилотники атаковали Белгородскую и Курскую области. По данным Вячеслава Гладкова, над Белгородчиной их было сбито шесть. Над Курской областью, по информации Минобороны, — один.

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    ПВО Белгородская областьРакеты Точка у
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