Губернатор Белгородской области рассказал о трех сбитых над ней ракетах

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром 7 октября опубликовал в телеграме пост, в котором сообщил о трех тактических ракетах «Точка-У», сбитых системами ПВО над Белгородом и Новооскольским городским округом.



«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Об атаке сообщается также в телеграм-канале Минобороны. Говорится, что это произошло около 10:00.

Также в Минобороны 7 октября рассказали еще об одной атаке, совершенной на территории России этим утром: в начале шестого утра системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Истринского городского округа Московской области. Информацией о происшествии поделился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что «на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», работают специалисты экстренных служб.