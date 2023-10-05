Белгородскую и Курскую области снова атаковали беспилотники

Около 22.00 мск пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает 5 октября Минобороны РФ.



Уточняется, что «украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью».



Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на 23.14 мск 5 октября над Белгородской областью сбито уже шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Чуть ранее, около 20.30 мск БПЛА самолетного типа был сбит над Курской областью.

Напомним, в ночь на 4 октября российская ПВО отразила массовую атаку дронов на приграничные с Украиной регионы — перехватили 31 БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской, Курской и Брянской областей. Больше всего беспилотников — 19 — тогда было сбито над Белгородской областью.

