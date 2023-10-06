Статую Свободы сняли с постамента — в Крыму

Статую Свободы убрали с постамента — в Крыму, сообщает 6 октября РИА Новости. Уменьшенная копия монумента была установлена в Бахчисарайском парке миниатюр.

«Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются», — цитирует агентство слова Жиленко.



Директор пояснил, что присутствие миниатюры статуи Свободы в Бахчисарае считает неуместным и неподходящим — «по крайней мере, для сегодняшней политической ситуации».

