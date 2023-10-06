Статую Свободы сняли с постамента — в Крыму

Статую Свободы убрали с постамента — в Крыму, сообщает 6 октября РИА Новости. Уменьшенная копия монумента была установлена в Бахчисарайском парке миниатюр.
Директор парка Виктор Жиленко объяснил решение убрать Свободу неприятием «агрессивной и русофобской политики США».
«Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются», — цитирует агентство слова Жиленко.
Директор пояснил, что присутствие миниатюры статуи Свободы в Бахчисарае считает неуместным и неподходящим — «по крайней мере, для сегодняшней политической ситуации».
Напомним, оригинал статуи установлен в Нью-Йорке на острове Свободы. Её высота 93 м, создатели — архитектор Гюстав Эйфель и скульптор Фредерик Огюст Бартольди. Статуя открыта в 1886 году.