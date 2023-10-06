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    Статую Свободы сняли с постамента — в Крыму

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    Статую Свободы убрали с постамента — в Крыму, сообщает 6 октября РИА Новости. Уменьшенная копия монумента была установлена в Бахчисарайском парке миниатюр.

    Директор парка Виктор Жиленко объяснил решение убрать Свободу неприятием «агрессивной и русофобской политики США».

    «Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются», — цитирует агентство слова Жиленко.

    Директор пояснил, что присутствие миниатюры статуи Свободы в Бахчисарае считает неуместным и неподходящим — «по крайней мере, для сегодняшней политической ситуации».

    Напомним, оригинал статуи установлен в Нью-Йорке на острове Свободы. Её высота 93 м, создатели — архитектор Гюстав Эйфель и скульптор Фредерик Огюст Бартольди. Статуя открыта в 1886 году.

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