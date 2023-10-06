За год в России стало почти на 30% больше банкротов

Порядка миллиона человек стали банкротами за период с 2015 года, сообщает 6 октября портал «Федресурс». За год прибавилось еще почти 250 тысяч.

По данным «Федресурса», больше всего банкротов в Московской области, прирост за год около 34 процентов. Затем в списке Москва, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан.

Процедура законодательно начала действовать в России с октября 2015 года. С этого периода в реестре оказалось 1,003 млн человек.

Прирост за год в целом по стране составил 249,9 тысячи, это 28,8%. Годом раньше количество банкротов увеличилось на 41,2%.