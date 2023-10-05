В России появилось рекордное за четыре года число новых иностранных брендов. В основном турецких

С начала 2023 года на российском рынке появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров, а это рекордное количество с 2019 года. Об этом сообщает РБК 5 октября со ссылкой на данные NF Group.
Большинство новых брендов — турецкие марки одежды, обуви и товаров для дома. На них приходится 9 новых продавцов, которые зашли на российский рынок. Ещё три новых игрока из Белоруссии, по одному — из Киргизии, Южной Кореи, Эстонии и Австралии.
При этом география иностранных брендов на российском рынке серьезно изменилась с 2022 года. Раньше в страну заходили в основном сети из Европы и США. В период с 2020 по 2021 год в России появились, например, французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty, американская Guess Activewear, немецкая Boss Woman, шведская & Other Stories и итальянская Ereda.
Тем не менее от ухода европейских и американских брендов с рынка выигрывают, скорее, не новые игроки, а отечественные сети. В их числе Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin и марки Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela). Существенно выросли и продажи маркетплейсов, которые распродали товарные остатки международных компаний и продолжают получать их продукцию через параллельный импорт, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.