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    Главный редактор RT Маргарита Симоньян подала заявление о клевете в отношении помощника депутата Мосгордумы

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    Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале 4 октября написала, что «земное в ней победило». Так она прокомментировала подачу заявления по статье о клевете в отношении помощника депутата Мосгордумы. Ранее помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина* (признан иноагентом) Николай Королев обратился в СК и полицию в связи с рассказом Симоньян про термоядерный взрыв над Сибирью.

    Главный редактор RT отметила, что обратиться в правоохранительные органы ее вынудил не только факт подачи Королевым заявления. «Написал, что я "предложила нанести ядерный удар по территории РФ"», — отметила Маргарита Симоньян.

    Она подчеркнула, что не могла предлагать «подобной ереси», а подобные обвинения порочат ее репутацию.

    Ранее Симоньян в своем телеграм-канале напомнила своим комментаторам о статье 306 УК РФ о ложном доносе, отметив, что тоже умеет писать заявления, но старается следовать заповедям и «подставлять левую щеку».

    *Признан Минюстом иноагентом.

    В программе «ЧТД» Симоньян вспомнила разговор со знакомым физиком, который рассказал ей, что проведение термоядерного взрыва на высоте около 100 километров «где-нибудь над Сибирью» не приведет к катастрофическим последствиям для человечества. «Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг», — пересказала она разговор с ученым. Однако, продолжила она, это выведет на Земле из строя всё цифровое оборудование, и человечество останется без гаджетов и вернется «год эдак в 93-й» с проводными телефонами. Она добавила, что ее такая ситуация бы «даже обрадовала» и она стала бы «самой гуманной и травоядной опцией» в противостоянии России и Запада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главреда RT, сказал, что Маргарита Симоньян не находится на государственной службе, «поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию».

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