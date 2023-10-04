Главный редактор RT Маргарита Симоньян подала заявление о клевете в отношении помощника депутата Мосгордумы

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале 4 октября написала, что «земное в ней победило». Так она прокомментировала подачу заявления по статье о клевете в отношении помощника депутата Мосгордумы. Ранее помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина* (признан иноагентом) Николай Королев обратился в СК и полицию в связи с рассказом Симоньян про термоядерный взрыв над Сибирью.



Главный редактор RT отметила, что обратиться в правоохранительные органы ее вынудил не только факт подачи Королевым заявления. «Написал, что я "предложила нанести ядерный удар по территории РФ"», — отметила Маргарита Симоньян.

