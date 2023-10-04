Симоньян дала совет комментаторам и напомнила про статью о ложном доносе

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале 4 октября напомнила своим комментаторам о статье 306 УК РФ о ложном доносе. Заявление прозвучало на фоне критики ее рассказа в программе «ЧТД» о последствиях термоядерного взрыва в воздухе над Сибирью.
В сообщении Симоньян посоветовала людям перед тем, как что-то комментировать, хотя бы это послушать, «особенно перед тем, как писать заявления в разные органы». Она отметила, что тоже умеет писать заявления, но старается следовать заповедям и «подставлять левую щеку», чего и пожелала своим комментаторам.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова потребовала извинений Маргариты Симоньян после ее размышлений о взрыве термоядерной бомбы.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что проведение ядерных испытаний над Сибирью будет иметь серьезные последствия на сотни лет.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заступился за главного редактора RT.