Симоньян дала совет комментаторам и напомнила про статью о ложном доносе

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале 4 октября напомнила своим комментаторам о статье 306 УК РФ о ложном доносе. Заявление прозвучало на фоне критики ее рассказа в программе «ЧТД» о последствиях термоядерного взрыва в воздухе над Сибирью.



В сообщении Симоньян посоветовала людям перед тем, как что-то комментировать, хотя бы это послушать, «особенно перед тем, как писать заявления в разные органы». Она отметила, что тоже умеет писать заявления, но старается следовать заповедям и «подставлять левую щеку», чего и пожелала своим комментаторам.

