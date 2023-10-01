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    Минэкономики обнародовало приказ, который возмутил общественность. В нем речь о согласовании публикаций на портале правовых актов

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    9 комментариев

    Министерство экономики России хочет поменять регламент своей работы таким образом, чтобы выдвинутые на общественное обсуждение проекты приказов заранее согласовывались с пресс-службой. Это касается и отрицательных отзывов.

    На спорный приказ 1 октября обратил внимание «Коммерсантъ». Дискуссия развернулась в профильных телеграм-каналах, которые следят за процедурами оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Смысл в том, что все министерства и ведомства публикуют проекты своих приказов на соответствующем портале, где их обсуждают и по итогу дают положительное или отрицательное заключение.

    Минэкономики же, следует из нового проекта приказа, намерено обязать своих сотрудников согласовывать в пресс-службой все, что запланировано к публикации на портале. Это касается и отрицательных заключений на проекты — «публикация отрицательных заключений об оценке регулирующего воздействия подлежит согласованию с пресс-службой в течение 2 недель с даты представления в пресс-службу».

    При этом, отмечает «Коммерсантъ», правила публикации проектов разработаны правительством РФ и даже технически не могут быть изменены для одного конкретного министерства им самим.

    В Минэкономики сообщили, что речь идет лишь об информационном сопровождении — чтобы сотрудники пресс-службы заранее знали, что будет опубликовано, и могли подготовиться. Документ, заверили в пресс-службе, не дает ей право решать, что будет или не будет опубликовано.

    В министерстве добавили, что текст документа может быть изменен, ведь он как раз вывешен для общественного обсуждения.

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    Комментарии 9

    Гость01 Окт 2023 в 21:45
    Нет кро вавой гэ бне!
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 21:43
    Логично, чтобы что-либо на общественное обсуждение от имени министерства выставлял министр, а не сотрудники министерства.
    +0−0
    VKuser36010352101 Окт 2023 в 21:41
    Либо заврались либо глупы не видя разницы между согласованием и ВИЗИРОВАНИЕМ.НО склоняюсь к первому варианту....
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