Минэкономики обнародовало приказ, который возмутил общественность. В нем речь о согласовании публикаций на портале правовых актов

Министерство экономики России хочет поменять регламент своей работы таким образом, чтобы выдвинутые на общественное обсуждение проекты приказов заранее согласовывались с пресс-службой. Это касается и отрицательных отзывов.

На спорный приказ 1 октября обратил внимание «Коммерсантъ». Дискуссия развернулась в профильных телеграм-каналах, которые следят за процедурами оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Смысл в том, что все министерства и ведомства публикуют проекты своих приказов на соответствующем портале, где их обсуждают и по итогу дают положительное или отрицательное заключение.

Минэкономики же, следует из нового проекта приказа, намерено обязать своих сотрудников согласовывать в пресс-службой все, что запланировано к публикации на портале. Это касается и отрицательных заключений на проекты — «публикация отрицательных заключений об оценке регулирующего воздействия подлежит согласованию с пресс-службой в течение 2 недель с даты представления в пресс-службу».

При этом, отмечает «Коммерсантъ», правила публикации проектов разработаны правительством РФ и даже технически не могут быть изменены для одного конкретного министерства им самим.