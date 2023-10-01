    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    4 м/с, зап

    755мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.41eur103.16

    Спецоперация на Украине

    Над Крымом сбили две ракеты, а над Смоленском — пять беспилотников: новости СВО за 1 октября

    Главные события последних суток

    319
    4 комментария
    Сегодня Крым снова подвергся атакам
    Сегодня Крым снова подвергся атакамФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октябряо введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 октября.

    Атаки

    Ряд российских регионов подвергся атакам.

    • Минобороны: над Краснодарским краем и Белгородской областью сбили по одному беспилотнику, над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2»;
    • губернатор Вячеслав Гладков: ВСУ обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области, три человека ранены;
    • губернатор Александр Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане в Брянской области, повреждены несколько домов.

    Над Смоленском средства ПВО и РЭБ подавили сразу пять украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

    — Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, — сообщил губернатор в телеграм-канале.

    Внешняя политика

    Конгресс США утвердил проект финансирования правительства страны, который не включает в себя средств на помощь Украине. Это проект на 45 дней (до 17 ноября), его уже подписал Джо Байден.

    При этом американский президент выразил уверенность в том, что в итоге конгресс примет инициативу о предоставлении Украине дополнительной помощи. Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

    Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев. Там он принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных вместе с Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. После Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

    — Мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза [Украине], — написал Боррель.

    Он подчеркнул, что Евросоюз продолжать финансово поддерживать Украину вне зависимости от того, что происходит в США.

    Сегодня Крым снова подвергся атакам
    Сегодня Крым снова подвергся атакамФото: Алексей Волхонский / V1.RU

    По теме

    УкраинаСпецоперацияКрымДжо БайденБеспилотникРакета

    Комментарии 4

    Гость01 Окт 2023 в 20:24
    Сплошные победы по нарастающей. Новый год встретим в бомбоубежищах?
    +1−0
    Godrab01 Окт 2023 в 20:24
    Что они сбили? Куда летело- прилетело.
    +1−0
    Гость01 Окт 2023 в 20:23
    Это та самая стабильность, которую нам обещали?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close