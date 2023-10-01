Над Крымом сбили две ракеты, а над Смоленском — пять беспилотников: новости СВО за 1 октября

Сегодня Крым снова подвергся атакам Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 октября .

Атаки Ряд российских регионов подвергся атакам. Минобороны: над Краснодарским краем и Белгородской областью сбили по одному беспилотнику, над Крымом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2»; губернатор Вячеслав Гладков: ВСУ обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области, три человека ранены; губернатор Александр Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане в Брянской области, повреждены несколько домов.

Над Смоленском средства ПВО и РЭБ подавили сразу пять украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. — Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, — сообщил губернатор в телеграм-канале. Внешняя политика

Конгресс США утвердил проект финансирования правительства страны, который не включает в себя средств на помощь Украине. Это проект на 45 дней (до 17 ноября ), его уже подписал Джо Байден. При этом американский президент выразил уверенность в том, что в итоге конгресс примет инициативу о предоставлении Украине дополнительной помощи. Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев. Там он принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных вместе с Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. После Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

— Мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза [Украине], — написал Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз продолжать финансово поддерживать Украину вне зависимости от того, что происходит в США.