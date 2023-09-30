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    Мрачный мюзикл в стиле рок-н-ролл: Театр музыкальной комедии выпустит «Франкенштейна»

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    Фото: фрагмент афиши спектакля
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    6, 7 и 8 октября в театре Музкомедии пройдут премьерные показы мюзикла, над созданием которого работали композитор Роман Игнатьев (мюзиклы «Анна Каренина», «Монте-Кристо» и «Граф Орлов») и лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти — главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» и один из самых востребованных постановщиков мюзиклов в России.

    Это первое обращение российского музыкального театра к этому шедевру романтизма, одному из первых всемирных бестселлеров — роману Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Новый мюзикл соединит в себе эстетику готического романа, придерживаясь линии «мрачного романтизма», начатой хитами «Джекилл и Хайд» и «Бал вампиров», и принципы жанра «концепт-мюзикла» — подобно знаменитому «Кабаре». Основной особенностью этого жанра является равноценное сочетание вокальных и драматических данных артистов.

    Действие романа о гениальном ученом и его создании перенесено в 70-е годы прошлого столетия, а главное музыкальное и стилистическое решение спектакля — классический рок-н-ролл. Как и в романе, герои мюзикла будут искать ответ на вопрос о том, может ли человек быть создателем наравне с Богом и какова степень ответственности ученого за своё творение.

    Музыкальным руководителем выступил Алексей Нефедов. Художник-постановщик проекта — Анастасия Пугашкина («Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», «Онегин», «Кабаре» и др.). Хореограф — Светлана Хоружина (хореограф телешоу «Большие и маленькие», «Большой мюзикл», автор хореографии спектаклей «Кабаре», «Обыкновенное чудо» и др.). Художник видео — Илья Старилов. В спектакле занята труппа театра.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: фрагмент афиши спектакля

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