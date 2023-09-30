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    Театр из Нальчика привезёт в Петербург оперетту о любви, драму об Эдит Пиаф и балеты о солнце и о добре и зле

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    1 комментарий

    Гастроли Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской Республики пройдут на сценических площадках ТЮЗа имени Брянцева с 6 по 8 октября. В программе — оперетта, два балета и биографическая драма об Эдит Пиаф.

    «Аршин мал алан»
    «Аршин мал алан»Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
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    Самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» (12+) будет показана 5 октября на Большой сцене. Веселый и остроумный спектакль рассказывает историю о том, как молодые люди, желающие заключать браки по взаимной любви, вынуждены существовать в мире, где женщины носят чадру, а вопросы женитьбы решают родители. Название музыкальной комедии «Аршин мал алан» является характерным выкриком уличных торговцев тканями, которым притворился главный герой комедии, чтобы увидеть свою невесту.

    «Эдит Пиаф»,
    «Эдит Пиаф»,Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
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    6 октября на Большой сцене театр представит биографическую музыкальную драму «Эдит Пиаф», посвящённую судьбе знаменитой французской певицы. (12+)

    «Волшебная свирель Ашамаза»
    «Волшебная свирель Ашамаза»Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
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    7 октября состоятся два показа балета «Волшебная свирель Ашамаза». Пять картин балета расскажут хрестоматийную историю борьбы добра со злом. Сюжетная линия от рождения Ашамаза до его победы над Черным Драконом — похитителем волшебной свирели — вбирает в себя многочисленные этнические ритуалы, природные явления, сцены боев, дружбы и любви. (6+)

    «Гимн восходящему солнцу» т
    «Гимн восходящему солнцу» тФото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
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    Современный балет «Гимн восходящему солнцу» также продолжает работу театра с этническим театром. Он создан по мотивам сюжетов древних мифов, преданий, сказаний и легенд. Не имея четкой сюжетной линии, спектакль в танцевальной форме отражает солнечные циклы — от восхода до зенита. В «Гимне восходящему солнцу» представлены фольклор, черкесские игрища, сезонные ритуалы, бытовые обряды. Показ балета пройдет 8 октября на Большой сцене театра. (12+)

    В спектаклях заняты балетная и оперная труппы театра.

    Полина Никитина

    «Аршин мал алан»
    «Аршин мал алан»Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
    «Эдит Пиаф»,
    «Эдит Пиаф»,Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
    «Волшебная свирель Ашамаза»
    «Волшебная свирель Ашамаза»Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
    «Гимн восходящему солнцу» т
    «Гимн восходящему солнцу» тФото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева

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    ГастролиКабардино-Балкария
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    Комментарии 1

    Гость30 Сен 2023 в 15:25
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