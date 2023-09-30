Театр из Нальчика привезёт в Петербург оперетту о любви, драму об Эдит Пиаф и балеты о солнце и о добре и зле

Гастроли Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской Республики пройдут на сценических площадках ТЮЗа имени Брянцева с 6 по 8 октября. В программе — оперетта, два балета и биографическая драма об Эдит Пиаф.
Самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» (12+) будет показана 5 октября на Большой сцене. Веселый и остроумный спектакль рассказывает историю о том, как молодые люди, желающие заключать браки по взаимной любви, вынуждены существовать в мире, где женщины носят чадру, а вопросы женитьбы решают родители. Название музыкальной комедии «Аршин мал алан» является характерным выкриком уличных торговцев тканями, которым притворился главный герой комедии, чтобы увидеть свою невесту.
6 октября на Большой сцене театр представит биографическую музыкальную драму «Эдит Пиаф», посвящённую судьбе знаменитой французской певицы. (12+)
7 октября состоятся два показа балета «Волшебная свирель Ашамаза». Пять картин балета расскажут хрестоматийную историю борьбы добра со злом. Сюжетная линия от рождения Ашамаза до его победы над Черным Драконом — похитителем волшебной свирели — вбирает в себя многочисленные этнические ритуалы, природные явления, сцены боев, дружбы и любви. (6+)
Современный балет «Гимн восходящему солнцу» также продолжает работу театра с этническим театром. Он создан по мотивам сюжетов древних мифов, преданий, сказаний и легенд. Не имея четкой сюжетной линии, спектакль в танцевальной форме отражает солнечные циклы — от восхода до зенита. В «Гимне восходящему солнцу» представлены фольклор, черкесские игрища, сезонные ритуалы, бытовые обряды. Показ балета пройдет 8 октября на Большой сцене театра. (12+)
В спектаклях заняты балетная и оперная труппы театра.
Полина Никитина