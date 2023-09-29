В Лас-Вегасе арестован подозреваемый по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура

Полиция Лас-Вегаса арестовала 60-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, известного как бывший гангстер Keefy D. Официально обвинение ему пока не предъявлено, но понятно, что арест связан с делом об убийстве Тупака.



О задержании и аресте утром 29 сентября сообщает Associated Press. Пока что неизвестно, какое именно обвинение выдвинуто Дэвису. Отмечается, что арест был произведен спустя два месяца после обыска в доме жены подозреваемого, полиция тогда искала предметы и документы, связанные со смертью Тупака.

Дэвис давно известен полиции как свидетель по делу об убийстве Тупака. В 2018 году в документальном фильме о смерти рэпера Дэвис утверждал, что был в «Кадиллаке», из которого стреляли в Тупака, и даже назвал имя сидевшего рядом с ним убийцы, своего племянника Орландо Андерсона — якобы между рэпером и Андерсоном был конфликт из-за разборок двух банд. Сам Андерсон категорически отрицал связь с убийством, а в итоге и сам был убит спустя два года после смерти Тупака. Дэвис пять лет назад утверждал, что решил рассказать правду из-за тяжелой болезни.