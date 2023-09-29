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    В Лас-Вегасе арестован подозреваемый по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура

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    8 комментариев

    Полиция Лас-Вегаса арестовала 60-летнего Дуэйна Кита Дэвиса, известного как бывший гангстер Keefy D. Официально обвинение ему пока не предъявлено, но понятно, что арест связан с делом об убийстве Тупака.

    О задержании и аресте утром 29 сентября сообщает Associated Press. Пока что неизвестно, какое именно обвинение выдвинуто Дэвису. Отмечается, что арест был произведен спустя два месяца после обыска в доме жены подозреваемого, полиция тогда искала предметы и документы, связанные со смертью Тупака.

    Дэвис давно известен полиции как свидетель по делу об убийстве Тупака. В 2018 году в документальном фильме о смерти рэпера Дэвис утверждал, что был в «Кадиллаке», из которого стреляли в Тупака, и даже назвал имя сидевшего рядом с ним убийцы, своего племянника Орландо Андерсона — якобы между рэпером и Андерсоном был конфликт из-за разборок двух банд. Сам Андерсон категорически отрицал связь с убийством, а в итоге и сам был убит спустя два года после смерти Тупака. Дэвис пять лет назад утверждал, что решил рассказать правду из-за тяжелой болезни.

    Рэпера расстреляли в машине ночью 7 сентября 1996 года. Он умер спустя неделю.

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    Комментарии 8

    Гость29 Сен 2023 в 22:00
    А я был уверен чтот это Снуп Дог его,того самое.
    +0−0
    Tabakov29 Сен 2023 в 21:53
    Все-таки самый лучший репер всех времен и народов, с 2Pac никто не сравнится.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 21:52
    В Нью-Йорке очень интересный памятник The Notorious B.I.G. Люди любят с ним фотографироваться.
    +1−0
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