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    На киностудии «Лендок» покажут лучшие документалки в рамках фестиваля «Докер»

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    Со 2 по 12 октября на Открытой киностудии «Лендок» пройдёт IX международный фестиваль «Докер». (18+) За десять дней зрители смогут увидеть самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. В программе фестиваля — премьеры 16 фильмов из девяти стран мира; призеры и участники престижных киносмотров последних двух лет, среди которых, например, Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе и CPH:DOX в Копенгагене.

    Фото: кадр из фильма «Дозор»
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    Фильмом-открытием «Докера» станет «Святая дилемма» — венгерский фильм о двойной жизни католического священника, который решает раскрыть миру свой самый большой секрет. Это вынуждает пастыря уйти с религиозной службы, однако прихожане не хотят его отпускать и просят баллотироваться в мэры своего городка. Картину венгерские кинодокументалисты Джулианна Угрин и Мартон Визкелети снимали несколько лет. Они прибудут на фестиваль, чтоб обсудить свой фильм с публикой.

    Среди других важных картин — греческая лента «Дозор» о военных, охраняющих от пиратов суда, проходящие вблизи сомалийского побережья; Итальянская драма «После моста» о судьбе раздавленной горем женщины, матери сына-террориста, которой придется научиться жить заново и примириться со своей болью. Фильм из Центральноафриканской республики, «Горькие дни», расскажет о судьбе китайского прораба и местного рабочего, которые сталкиваются с драмой во время строительства банка.

    Фото: кадр из фильма «Наталия»
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    Особо отмечают черно-белую картину «Наталия» от номинантки на Оскар, американки Элиссы Мирцей. Словно в противовес герою «Святой дилеммы», Наталия решает оставить мир и посвятить жизнь служению Богу.

    Отечественные картины также покажут на фестивале: роуд-муви «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там» Татьяны Соболевой и «В Россию пешком или как закончить фильм» Александры Лусниковой и Никиты Аксенова.

    Фото: кадр из фильма «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там»
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    А 12 октября «Докер» завершится лентой Юлии Бобковой «Беглецы» — о попытках отца спасти своих дочерей. Картина, по словам организаторов, была бы похожа на детективный триллер, вышедший из-под пера опытного сценариста, если б не тот факт, что этот сюжет написан самой жизнью. После показа состоится обсуждение.

    Фото: кадр из фильма «Беглецы»
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    Поговорят также на открытых уроках и дискуссиях о музыке в кино, обучении режиссерскому ремеслу и роли документалистики в наши дни.

    «В этом году мы проживаем трансформацию фестиваля. Стало еще больше исследования и погружения. Эта бесконечная неутомимая погоня за новыми ощущениями, знаниями и смыслами, надеюсь, никогда нам не надоест» — подытоживает директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова.

    Полное расписание и подробности на сайте Открытой киностудии «Лендок» или на сайте кинофестиваля «Докер»

    Фото: кадр из фильма «Дозор»
    Фото: кадр из фильма «Наталия»
    Фото: кадр из фильма «Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он нашел там»
    Фото: кадр из фильма «Беглецы»

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