На киностудии «Лендок» покажут лучшие документалки в рамках фестиваля «Докер»

Со 2 по 12 октября на Открытой киностудии «Лендок» пройдёт IX международный фестиваль «Докер». (18+) За десять дней зрители смогут увидеть самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. В программе фестиваля — премьеры 16 фильмов из девяти стран мира; призеры и участники престижных киносмотров последних двух лет, среди которых, например, Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе и CPH:DOX в Копенгагене.

Фильмом-открытием «Докера» станет «Святая дилемма» — венгерский фильм о двойной жизни католического священника, который решает раскрыть миру свой самый большой секрет. Это вынуждает пастыря уйти с религиозной службы, однако прихожане не хотят его отпускать и просят баллотироваться в мэры своего городка. Картину венгерские кинодокументалисты Джулианна Угрин и Мартон Визкелети снимали несколько лет. Они прибудут на фестиваль, чтоб обсудить свой фильм с публикой.



Среди других важных картин — греческая лента «Дозор» о военных, охраняющих от пиратов суда, проходящие вблизи сомалийского побережья; Итальянская драма «После моста» о судьбе раздавленной горем женщины, матери сына-террориста, которой придется научиться жить заново и примириться со своей болью. Фильм из Центральноафриканской республики, «Горькие дни», расскажет о судьбе китайского прораба и местного рабочего, которые сталкиваются с драмой во время строительства банка.

