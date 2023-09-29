Закрытие мотосезона и соревнования по велоспорту перекроют улицы в Петербурге

В последний день сентября движение транспорта в Петербурге перекроют сразу два спортивных мероприятия: фестиваль #мотоГТО в рамках закрытия мотосезона в 2023 году и соревнования по велоспорту. Изменения ждут Петроградский, Василеостровский и Курортный районы города.
Для проведения мотофестиваля 30 сентября с 15:50 до 17:00 сузят проезжую часть улицы Куйбышева на пересечении с Каменноостровским проспектом, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На этот же период перекроют:
- Южную дорогу от Северной дороги до Теннисной аллеи и от Крестовского проспекта к Теннисной аллее;
- Теннисную алею;
- Велосипедную аллею;
- Северную дорогу в направлении от Теннисной аллеи до Рюхиной улицы;
- Рюхину улицу в направлении от Северной дороги к Морскому проспекту;
- Морской проспект в направлении от Рюхиной улицы до Петроградской улицы;
- Петроградскую улицу от Морского проспекта до Песочной набережной;
- Песочную набережную от Левашовского проспекта до Каменноостровского проспекта;
- Каменноостровский мост;
- Каменноостровский проспект в направлении от 2-й Березовой аллеи до Каменноостровский моста и от Песочной набережной до улицы Куйбышева;
- Большую Пушкарскую улицу от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;
- Австрийскую площадь вдоль домов 18 и 12;
- Кронверкскую набережную;
- проспект Добролюбова;
- Кронверкский проспект от улицы Блохина до проспекта Добролюбова;
- Мытнинскую набережную от Кронверкского проспекта до площади Академика Лихачева;
- площадь Академика Лихачева вдоль Кронверкского пролива;
- Биржевую площадь;
- Биржевой мост;
- набережную Макарова от Биржевой площади до Тучкова моста;
- Большой проспект П.С. в направлении от проспекта Добролюбова к Тучкову мосту;
- Тучков мост;
- Крестовский проспект в направлении от Петроградской улицы к Южной дороге;
- 2-у Березовую аллею в направлении от участка с круговым движением до Каменноостровского проспекта.
Также с полуночи и до 23:59 запретят парковаться на Южной дороге от Северной дороги до Теннисной аллеи и от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Теннисной и Велосипедной аллеях, Северной дороге от Теннисной аллеи до Рюхиной улицы, Рюхиной улице от Северной дороги к Морскому проспекту, Морском проспекте от Рюхиной до Петроградской улицы, Петроградской улице от Морского проспекта до Песочной набережной, Песочной набережной от Левашовского проспекта до Каменноостровского проспекта, Каменноостровском от Песочной набережной до улицы Куйбышева, Австрийской площади вдоль домов 18 и 12, Кронверкской набережной, проспекте Добролюбова, Мытнинской набережной от Кронверкского проспекта до площади Академика Лихачева, площади Академика Лихачева вдоль Кронверкского пролива, Биржевой площади, набережной Макарова от Биржевой площади до Тучкова моста, Большом проспекте П.С. от проспекта Добролюбова к Тучкову мосту, Крестовском проспекте от Петроградской улицы к Южной дороге.
В поселке Песочный одновременно пройдут соревнования по велоспорту. С 12:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта:
- на улице Новостроек от Краснофлотской улицы до дома 69;
- на Краснофлотской улице от Центральной улицы до улицы Новостроек;
- на Центральной улице от Краснофлотской улицы до дома 77;
- в проезде без названия от Школьной улицы до Садовой улицы на участке от Центральной до Садовой улицы;
- в переулке без названия
№ 1от Ленинградской до Садовой улицы на участке от Садовой до улицы Новостроек.
А с полуночи до 15:00 на этих же участках запретят парковаться.