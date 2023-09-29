Закрытие мотосезона и соревнования по велоспорту перекроют улицы в Петербурге

В последний день сентября движение транспорта в Петербурге перекроют сразу два спортивных мероприятия: фестиваль #мотоГТО в рамках закрытия мотосезона в 2023 году и соревнования по велоспорту. Изменения ждут Петроградский, Василеостровский и Курортный районы города.



Для проведения мотофестиваля 30 сентября с 15:50 до 17:00 сузят проезжую часть улицы Куйбышева на пересечении с Каменноостровским проспектом, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На этот же период перекроют: