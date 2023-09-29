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    В кино — драма Светланы Проскуриной с Игорем Верником и Александрой Ребенок

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    Фото: кадр из фильма
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    5 октября на российские экраны выходит «Первая любовь» — романтическая драма Светланы Проскуриной («Воскресение», «Перемирие»). По сюжету коллеги по работе, Анна Сергеевна и юная Елена, отправляются на отдых в санаторий, еще не зная, что станут свидетельницами преступления. Они решают начать своё расследование, однако быстро сталкиваются с ужасным ощущением ещё большей опасности, которая грозит им повсюду. Конечно, она исходит в первую очередь от подозреваемого — Георгия.

    Главные роли исполнили Игорь Верник, Марина Брусникина, Лиза Кугай и Александра Ребенок. Премьера фильма состоялась в апреле этого года на 45-м ММКФ.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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