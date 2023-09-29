В прокат выходит комедия о перевороте на Уолл-стрит с Сетом Рогеном и Полом Дано

5 октября в кино состоится премьера драматической комедии «Дурные деньги». В основу легли недавние реальные события, описанные в книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть». Дело происходит в 2020 году, когда посреди пандемии дельцы с Уолл-стрит попытались разорить небольшую сеть магазинов видеоигр GameStop. На защиту любимой сети встали обычные люди: геймеры, тик-токеры, интернет-тролли и домохозяйки. Договорившись через соцсети, они принялись скупать акции и нарушили планы биржевых акул.
Мезрич — автор книги «Миллиардеры поневоле», по которой Дэвид Финчер снял драму «Социальная сеть». В сценарий «Дурных денег» книгу переработал Аарон Соркин, известный по картине «Суд над чикагской семеркой». В картине сыграли ведущие голливудские актеры: Пол Дано, Сет Роген, Пит Дэвидсон и Шейлин Вудли. Австралийский режиссер Крейг Гиллеспи известен своими фильмами «Круэлла» и «Ларс и настоящая девушка».
Премьера картины состоялась на Международном фестивале в Торонто, фильм уже получил высокие оценки от прессы, назвавшей его «первым портретом эпохи COVID» и «фильмом о прогнившей американской мечте». Причем особо отмечено, что все тонкости финансовой аферы разъяснены самым доступным образом.
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Матвей Пирогов