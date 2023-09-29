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    В кино покажут байопик о Федоре Конюхове, которого играет Федор Бондарчук

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    3 комментария
    Фото: кадр из фильма
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    5 октября на экраны выходит биографическая драма «Повелитель ветра». Она посвящена жизни знаменитого путешественника Федора Конюхова. В 2016 году он, уже поставивший несколько мировых рекордов, покоривший полюса, океаны и вершины гор, отправляется в кругосветное путешествие на воздушном шаре. Конюхов попадает в ураган, теряет связь с внешним миром и вынужден бороться изо всех сил, чтобы преодолеть стихию.

    В роли путешественника снялся актер и режиссер Федор Бондарчук. Его жену Ирину сыграла Анна Михалкова, а сына Оскара — Евгений Ткачук. Режиссером стал Игорь Волошин («Ольга», «Одержимая», «Медея»). Композитором картины выступил Алексей Рыбников, сочинивший музыку к фильмам «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен» и десяткам других.

    Создателей фильма консультировал руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова Сергей Сергеев. Снимали часть сцен в Дагестане, где нашли локации, похожие на австралийскую местность, откуда начался кругосветный полет Конюхова.

    Сам Федор Конюхов заявил, что с Федором Бондарчуком дружит и рад, что именно он взял на себя эту роль. Федор Бондарчук, в свою очередь, сказал, что ему важно было понять природу подвигов Конюхова, приблизиться к пониманию его взгляда на мир.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 13:17
    О Конюхове вспомнили. Теперь тему заездят.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 12:53
    Сначала пусть бондарчук в одиночку океан переплывет для вживания в роль.

    Иначе москвичу русского не сыграть.
    +1−0
    27973633129 Сен 2023 в 12:40
    Он что, играть умеет?
    +1−0
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